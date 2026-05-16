Старейший в мире пес Лазар умер во Франции в возрасте 30 лет

Старейший в мире пес по кличке Лазар скончался в возрасте 30 лет в ветклинике, не пережив смерти хозяйки, сообщает французский телеканал BFM TV.

Пес породы папийон, известный в соцсетях как Лазар Тридцатилетний, родился в 1995 году и умер 14 мая в Верхней Савойе в возрасте 30 лет и 5 месяцев. Незадолго до этого скончалась его хозяйка, после чего Лазар попал в приют. К тому времени он был практически слепым, потерял зубы и постоянно носил подгузники.

Из приюта пса забрала 29-летняя местная жительница Офели. Девушка призналась, что сотрудники рассказали ей о рекордном возрасте питомца только после того, как она решила взять его домой. Однако Лазар прожил у новой хозяйки всего месяц. 14 мая пес стал очень вялым, и девушка отвезла его в ветклинику, где он и умер.

Офели отметила, что пес умер от старости, пришло его время, и она держала его на руках до самого конца.

Рекордный возраст Лазара пока официально не подтвержден, но местное Общество защиты животных уже связалось с Книгой рекордов Гиннесса. В пользу признания Лазара самым долгоживущим псом свидетельствуют его официальные документы и данные Национального реестра идентификационных записей собак.

В настоящее время официальный рекорд принадлежит австралийской пастушьей собаке, умершей в 1939 году в возрасте 29 лет и 160 дней.