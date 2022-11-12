Старейший актер Альметьевского театра Камиль Валеев отпраздновал свой бенефис

В Альметьевском татарском государственном театре прошел бенефисный спектакль заслуженного артиста РФ и народного артиста РТ Камиля Валеева. Мэтру осенью исполнилось 80 лет. Зрители увидели драму «Земля Эльзы», где главную роль исполнил виновник торжества.

После показа состоялась торжественная часть, во время которой был зачитан указ Президента РТ о награждении медалью ордена «За заслуги перед Республикой Татарстан» артиста драмы Камиля Валеева.

С подмостков прозвучали слова правительственных телеграмм от Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина, председателя Национального совета «Милли Шура» Всемирного конгресса татар и вице-премьера РТ Василя Шайхразиева, главы Альметьевского района Тимура Нагуманова.

Отмечен мастер альметьевской сцены и на федеральном уровне. Валерий Фокин, художественный руководитель национального Александринского драматического театра России, прислал письмо со следующими словами: «Уважаемый Камиль Мухамметшакирович! От имени Ассоциации национальных театров России поздравляю Вас с юбилеем. Вас отличает яркий драматический талант, верность лучшим традициям национальной актерской школы. Своим созидательным трудом Вы вписали яркие, незабываемые страницы в творческую летопись татарского театра, внесли поистине уникальный вклад в сохранение и развитие национальных традиций. Искренне и убедительно исполненные роли принесли Вам заслуженный успех и любовь зрителей разных поколений. Желаю вам здоровья, благополучия и творческого долголетия».

Приехали с подарками и поздравлениями представители национальных театров республик Татарстан и Башкортостан. От ПАО «Татнефть» юбиляру и его супруге Луизе Султановой подарили сертификат на отдых в одном из лучших местных санаториев.

Несмотря на столь большое внимание, Камиль Валеев остается скромным человеком и в день бенефисного спектакля сказал: «Ко мне в последнее время часто подходят знакомые и говорят: „Ты великий артист“. Я с ними не соглашаюсь. Да, играл часто главные роли. Но на сцене все равны. Все одинаковые. Главное — это душу отдавать своему делу».

На подмостках Альметьевского театра Камиль Валеев блистает с 1964 года. А с 1997 по 2004 год он был и главным режиссером Альметьевского татарского драматического театра.