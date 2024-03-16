Старейшие избирательницы Лаишево проголосовали на выборах Президента РФ

Старейшие избирательницы города Лаишево проголосовали на выборах Президента России на дому. В их числе была и 92-летняя Лидия Новосспаская. Она сказала, что нарядилась особенно тщательно, потому что для нее сегодня настоящий праздник.

Еще одна жительница Лаишева, 95-летняя Екатерина Сверчкова, за свою жизнь не пропустила ни одни выборы, и нынешние не стали исключением.

На дому проголосовала и 90-летняя Екатерина Терехова.

Избиратели, чье физическое состояние или особенности здоровья не позволяют им проголосовать на избирательном участке, могут обратиться в участковую избирательную комиссию с просьбой о предоставлении возможности проголосовать дома. Такие обращения будут приниматься до 14 часов 17 марта.

Накануне, 15 марта, в Татарстане начали работу 65 территориальных и 2722 участковые избирательные комиссии. Также открылись 45 временных избирательных участков в больницах и санаториях, в СИЗО, на вокзале и в аэропорту.

Правом сделать свой выбор обладают почти 3 млн татарстанцев. Они могут проголосовать с 8 до 20 часов 15, 16 и 17 марта. Проведение выборов обеспечивают 22 тыс. членов избиркомов, на избирательных участках работают более 16 тыс. наблюдателей, в том числе иностранных.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации проходят 15, 16 и 17 марта. В них участвуют четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).