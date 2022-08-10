Старейшей жительнице Зеленодольского района исполнилось 106 лет

Старейшая жительница Зеленодольского района Татарстана Амина Гильманова отметила 106-й день рождения. От имени главы муниципального образования Михаила Афанасьева с праздником долгожительницу поздравил его заместитель Николай Бызин.

«Несмотря на почтенный возраст, женщина по сей день любит принимать гостей, угощать их пирогами за большим столом. Амина Гильмановна чувствует себя бодро, читает стихи, поет песни. Сегодня именинница живет в Зеленодольске, своей заботой ее окружили дочь и внук», — поделилась с «Татар-информом» начальник отдела по связям с общественностью, СМИ аппарата совета Зеленодольского района Регина Чибрикова.

Амина Гильманова родилась в 1916 году в деревне Большие Ширданы Зеленодольского района. В семье было десять детей, поэтому девочка почти не училась, работая и помогая родным. Так, с 1930 по 1947 год она работала дояркой в местном колхозе, на лесопосадках, а затем и на Казанской железной дороге.

С 1953 по 1973 год Амина Гильманова трудилась в цеху химического производства завода имени Серго в Зеленодольске, откуда ушла на заслуженный отдых.

Помимо Амины Гильмановой, сегодня в Зеленодольском районе проживают еще восемь жителей, перешагнувших вековой юбилей. Столетие в этом году отпразднуют три человека, 101 год исполнится также трем старожилам, 103 года отметят два именнинка.