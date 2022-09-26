Кино, выставки, экскурсии: в Нижнекамске рассказали, как отметят Декаду пожилых людей

Старейшей долгожительнице Нижнекамска Анастасии Мишаниной в этом году исполнится 104 года — она родилась в 1918 году. О долгожителях города химиков и событиях Декады пожилых людей на деловом понедельнике рассказал заместитель руководителя исполкома Нижнекамского района по социальным вопросам Айзат Махмутов.

«В настоящее время в Нижнекамском муниципальном районе проживают более 68 тыс. граждан пенсионного возраста, что составляет 24,5% от численности всего населения, то есть это практически каждый четвертый житель. В нашем районе насчитывается 759 долгожителей в возрасте от 90 лет и старше. Старейшей жительнице Нижнекамска исполнится в этом году 104 года», — сообщил докладчик.

В рамках Декады пожилых людей в Нижнекамске запланировано более 200 различных мероприятий: праздничные концертные программы, физкультурно-оздоровительные акции, поздравления на дому, выставки, тематические вечера, экскурсии и многое другое.

В частности, 29 и 30 сентября представители старшего поколения могут посетить по льготной цене оздоровительный комплекс «Камские бани», а 30 сентября — воспользоваться услугами парикмахерских.

Третьего октября в 11.00 в Доме народного творчества состоится праздничный концерт «Как молоды мы были...». А 6 октября в 15.00 пройдет открытие Клуба серебряного возраста по адресу: пр. Шинников, д. 51.

Седьмого октября в 14.00 во Дворце творчества и молодежи имени И. Садыкова откроется очередной учебный год Университета третьего возраста. С 1 по 10 октября городской музей и музей народного художника Ахсана Фатхутдинова предлагают бесплатное посещение выставок.

Кроме того, запланированы кинопросмотры и танцевальные вечера, которые пройдут в учреждениях культуры в рамках проектов «Наше родное кино» и «Разрешите пригласить».