Старейшая жительница планеты из Японии умерла в возрасте 116 лет

Самая пожилая женщина в мире, японка Томико Итоока умерла. Ей было 116 лет, сообщает агентство Kyodo.

Итооки не стало 29 декабря по естественным причинам. Она стала старейшим в мире человеком в декабре 2023-го. Ранее этот титул принадлежал другой японке - Фуса Тацуми, которая также умерла в возрасте 116 лет.

Официально Итооки стала старейшим человеком в сентябре прошлого года. Этот статус ей присвоила Книга рекордов Гиннесса. После смерти Итооки старейшим в мире человеком стала 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.