Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Старейшая жительница планеты из Японии умерла в возрасте 116 лет
Самая пожилая женщина в мире, японка Томико Итоока умерла. Ей было 116 лет, сообщает агентство Kyodo.
Итооки не стало 29 декабря по естественным причинам. Она стала старейшим в мире человеком в декабре 2023-го. Ранее этот титул принадлежал другой японке - Фуса Тацуми, которая также умерла в возрасте 116 лет.
Официально Итооки стала старейшим человеком в сентябре прошлого года. Этот статус ей присвоила Книга рекордов Гиннесса. После смерти Итооки старейшим в мире человеком стала 116-летняя жительница Бразилии Ина Канабарро Лукас.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»