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Стараниями СК в Татарстане неплательщики налогов возместили бюджету 1 млрд рублей
В этом году процессе расследования уголовных дел об уклонении от уплаты налогов следователи добились 100% возмещения в ущерба по налоговым преступлениям, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
За первое полугодие 2023 года размер возмещенного ущерба составил 1 млрд 100 млн рублей.
При этом с возмещенными ущербом было прекращено 18 уголовных дел.
В ведомстве отметили, что за три последних года размер возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам вырос с 310 млн до рекордных 2 млрд 147 млн рублей.
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