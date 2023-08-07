Стараниями СК в Татарстане неплательщики налогов возместили бюджету 1 млрд рублей

В этом году процессе расследования уголовных дел об уклонении от уплаты налогов следователи добились 100% возмещения в ущерба по налоговым преступлениям, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.

За первое полугодие 2023 года размер возмещенного ущерба составил 1 млрд 100 млн рублей.

При этом с возмещенными ущербом было прекращено 18 уголовных дел.

В ведомстве отметили, что за три последних года размер возмещенного ущерба по оконченным уголовным делам вырос с 310 млн до рекордных 2 млрд 147 млн рублей.