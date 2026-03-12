Стараниями полицейских в РТ возместили 15 млрд ущерба от экономических преступлений

В прошлом году в Татарстане стараниями полицейских возмещено 15 млрд рублей ущерба от экономических преступлений. Об этом сегодня на пресс-конференции МВД по Республике Татарстан рассказал начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по республике Рафаэль Усманов.

«Борьба с экономическими преступлениями и коррупцией входит в число ключевых задач, стоящих перед МВД по РТ. Мы это направление курируем, работа строится в тесной связке с коллегами из прокуратуры, Следственного комитета, Федеральной службы безопасности и иными правоохранительными органами», – рассказал Рафаэль Усманов.

Он отметил, что за 2025 год правоохранительными органами РТ выявлено 2418 преступлений экономической направленности.

«В том числе 1700 преступлений тяжкой и особо тяжкой категории. Пресечено 747 преступлений, совершенных в крупном и особо крупном размере. Сумма возмещенного материального ущерба составила более 15 млрд рублей», – добавил начальник Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по РТ.