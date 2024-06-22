«Старается нас поддерживать»: супруга рассказала о муже — участнике СВО

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Марат из Кукморского района Татарстана находится в зоне проведения спецоперации. Там он лейтенант и командир роты, а дома — любящий муж и сын. Марат с детства хотел стать военным. Специально выучился военному делу, а в 2016 году подписал контракт. Сейчас он находится на передовой, а Ольга и Гульназ Абдулхаковы каждый день ждут сообщений от сына и мужа:

«Когда не на связи, очень тяжело, а когда хотя бы есть возможность написать, узнать там — „Солнце, у меня всё хорошо“ — то есть у меня всё, я спокойна», — рассказала супруга военнослужащего.

Фото предоставлено Адилей Шакировой / На фото слева направо супруга и мать военного

Ольга Абулхакова — уроженка Мурманской области. Несколько лет назад переехала в Татарстан. По ее словам, она и не думала, что когда-то будет жить в сельской местности. Но брак с татарином, да еще и с военным, внес в ее жизнь свои коррективы.

«О Марате я уже была наслышана до этого, от своих знакомых, что „Татарин“ они его зовут, как он вкусно готовит, какой хороший человек. И потом праздник был, 8 Марта, мы в общей компании сидели. С того момента началось наше общение», — пояснила женщина.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Быть женой военного не так просто, призналась она. Ведь мужа Ольга не видела уже два года.

«Тяжело, наверное, с одной стороны. Но когда выходишь замуж за военного, это нужно осознавать. Что это много командировок, и что ты часто будешь находиться дома одна. И все тяготы, трудности и домашние заботы ты будешь нести сама», — сказала Ольга.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Невестка, по словам мамы Марата, ей уже как родная. Сейчас они вместе ведут хозяйство, поддерживают друг друга и, конечно же, ждут родного человека домой.

«Очень сильно переживаю. Когда созваниваемся, он всегда говорит, что с ним всё хорошо. Наоборот, старается нас поддерживать. Ничего нам не рассказывает, чтобы мы не переживали. Вот он такой», — сказала мама бойца.

За свои заслуги Марат несколько раз был удостоен высоких наград: дважды — ордена Мужества, ордена Георгия Жукова, Георгиевского креста IV степени, медали за боевые отличия. По словам супруги, при выполнении боевых задач он всегда добивается своей цели.

Фото предоставлено Адилей Шакировой

Сейчас условия контрактной службы стали еще более привлекательными для потенциальных бойцов. В Татарстане единовременно можно получить до 1 млн рублей, каждый месяц военным выплачивают от 210 тыс. рублей и выше. Получить повышенные выплаты можно в июне-июле 2024 года. Подробнее — по телефону 8 (800) 222-59-00.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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