«Стараемся помочь каждому»: службе занятости Татарстана исполнилось 30 лет

Торжественное мероприятие, посвященное 30-летию государственной службы занятости в Татарстане, прошло сегодня в казанском ДК им. Ленина. На праздничном концерте лучшие специалисты отрасли были награждены государственными и ведомственными наградами.

Владимир Васильев

«30 лет назад была образована служба занятости. В сложные 90-е годы, когда ваша служба только-только создавалась, многие предприятия останавливались. Люди оставались без работы. Семьи оставались без возможности жить так, чтобы не думать о завтрашнем дне. Вы в те сложные годы стали оборонительной линией, которая действительно оказывала людям необходимую поддержку», — сказала на торжественном мероприятии заместитель председателя Госсовета РТ Татьяна Ларионова, обращаясь к собравшимся.

Спикер отметила, что в службах занятости работают очень ответственные и мужественные сотрудники, к которым татарстанцы обращаются со своими проблемами. Эта служба остается одной из самых востребованных, так как может помочь в любой ситуации. В период финансовых кризисов и пандемию на передовой всегда оказываются службы занятости, сказала Ларионова. Она поблагодарила работников отрасли, которые «трудоустраивают подростков, мам, воспитывающих маленьких детей и людей старшего поколения», за самоотверженный труд.

«Вы всегда находите нужные формы поддержки и нужные слова и делаете это от души», — подчеркнула спикер Госсовета РТ.

19 апреля 1991 года был принят федеральный закон «О занятости населения в Российской Федерации». В этот день начался официальный отсчет деятельности государственной службы занятости. За прошедшие годы по направлениям центров занятости воспользовались субсидиями и открыли свое дело около 51 тыс. безработных, ими было создано 10 тыс. рабочих мест. Кроме того, были направлены на общественные работы 158 тыс. жителей республики.

«За прошедшие годы 3,7 млн татарстанцев обратились в службы занятости, из низ 2,8 млн человек были трудоустроены. Около 200 тыс человек прошли повышение квалификации, освоили новые профессии. Сегодня служба занятости отвечает всем требованиям времени», — сообщила министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова.

Она отметила, что в непростой 2020 год служба занятости республики оперативно перестроилась, перешла на дистанционный формат работы. В настоящее время специалисты эффективно работают благодаря электронному ресурсу «Работа в России». При помощи этого портала можно не только найти работу, но и посмотреть инфраструктуру рядом с предполагаемым местом работы, узнать об актуальных предложениях на рынке труда.

«В числе дальнейших задач — подготовка кадров под потребности работодателей. Представители отрасли активно работают не только с крупными и средними предприятиями, но и малым бизнесом, инвесторами. В преддверии летних каникул на первый план выходит вопрос трудоустройства несовершеннолетних», — отметила Зарипова.

Владимир Васильев

Глава Минтруда РТ поздравила всех сотрудников службы и ветеранов с праздником и пожелала профессиональных достижений и крепкого здоровья. На сегодняшний день в республике работают 52 центра занятости населения. Более 860 специалистов службы помогают татарстанцам решать жизненные проблемы.

На торжественном мероприятии были награждены лучшие представители отрасли. Указом Президента РТ почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РТ» присвоено начальнику отдела трудовой миграции и взаимодействия с работодателями Минтруда РТ Азату Аюпову и ведущему инспектору Центра занятости населения Кировского района Ларисе Исмагиловой. Медалью «За доблестный труд» награждена директор Центра занятости населения Азнакаево Лилия Гафиева.

«Работаю в отрасли десять лет, начинал с начальника отдела по работе с образовательными учреждениями. Сейчас возглавляю отдел трудовой миграции. В числе наших функций — обеспечение работодателей иностранной рабочей силой, проведение ярмарок вакансий. Работа интересная и разнообразная, запросы разные, работники нужны всем», — сообщил Азат Аюпов.

Благодарственным письмом Председателя Госсовета РТ была отмечена начальник отдела Центра занятости населения Набережных Челнов Лариса Козлова. Она трудится в службе занятости уже 25 лет, это ее первое и единственное рабочее место. Начинала карьеру в качестве инспектора, сейчас возглавляет отдел социальных выплат.

Владимир Васильев

«К нам приходят люди с проблемами, которым тяжело в данный момент. Мы стараемся найти индивидуальный подход к каждому, быть вежливыми, терпеливыми и чуткими», — отметила Лариса Козлова.

Всего в этот день государственными и ведомственными наградами были отмечены 25 человек. Кроме того, состоялось награждение победителей республиканского конкурса «30 лет службе занятости».