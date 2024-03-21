«Становится солидным источником дохода»: Волынец сравнила опекунство с бизнесом

Детскому омбудсмену Татарстана поступают обращения от детей, которые находятся под опекой. Причем сейчас таких обращений стало больше. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

«Ребенок либо просится обратно в детский дом, и это страшно, либо просит заменить ему опекунскую семью. Это говорит о неграмотном подходе опекунов к своим обязанностям и о корыстном отношении», – заявила спикер.

Волынец рассказала о недавнем обращении мальчика, который пожаловался, что приемная мать заставила его работать, не разрешает посещать кружки, делать уроки, избивает за любую провинность.

«По данному случаю сейчас проводится проверка. Мы не должны такого допускать. Нам надо быть внимательнее к тому, в какие руки отдаем детей», – подчеркнула она.

По словам детского омбудсмена, она уже несколько лет выступает с инициативой не отдавать под опеку более трех детей.

«Есть возможность — любите детей, усыновляйте. Потому что когда речь идет о средствах, то всегда возникает очень вопрос: что же является истинной целью приемной семьи – денег заработать или помочь ребенку? Если ребенок с ограниченными возможностями, то выплаты существенно повышаются. Это становится солидным источником дохода, когда в приемной семье 10 или 20 детей. Это бизнес», – отметила она.

Волынец добавила, что в целом обращения детей к уполномоченному по правам ребенка составляют около 1% от их общего количества.

«Часто они связаны с взаимоотношениями с родителями. Бывают вопросы имущественного характера, но это уже дети старшего, подросткового возраста обращаются», – заключила она.