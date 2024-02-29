«Становится привлекательным для работы и проживания»: Менделеевск встретит автобусный тур

29 февраля жители Менделеевска станут участниками автобусного марафона, проходящего в Татарстане.

Спикерами мероприятия станут руководитель Приволжского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору Азат Мубаракшин, председатель Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Айрат Зарипов, депутат Госсовета РТ Елена Кузьмичева, глава Менделеевского района Радмир Беляев.

Менделеевский район впервые за многие годы показал прирост численности населения — по итогам 2023 года этот показатель составил 30 600 человек. Это стало возможным за счет приезжих из других регионов, что свидетельствует о росте привлекательности муниципалитета в части работы и проживания. Так, среднемесячная зарплата по району увеличилась на 26% и составила 62,9 тыс. рублей. Уровень безработицы в районе рекордно низок — всего 0,11%. Объём валового территориального продукта в 2023 году составил почти 30 млрд рублей.

Район участвовал в 27 федеральных и республиканских программах, также реализовались муниципальные программы и корпоративные социальные проекты компании «Аммоний». Общая сумма вложений в социальную сферу в прошлом году составила 1,5 млрд рублей. 2024-й в районе объявлен Годом благоустройства и комфортной городской среды. В 2023-м реализован второй этап создания велопешеходной сети. Построено более 8 км дорожек. Уложено 13 тысяч кв. метров брусчатки, 15 тысяч кв. метров асфальта, установлено 340 новых городских светильников, 45 скамеек, 5 велопарковок. В планах — проложить ещё 6 км велоинфраструктуры.

Благодаря поддержке АО «Аммоний» в Менделеевске построили первый в России круглогодичный купол. Уникальное арт-пространство «Атмосфера» появилось на месте заброшенной площадки в центре города. В 2023 году реализовали проект по благоустройству общественных пространств — создание пляжной зоны по ул.К.Маркса. У города уникальное географическое положение — 23 км вдоль Камы, но до этого здесь не было ни одного пляжа. Завершён первый этап благоустройства — построена дорога до Камы, реконструирована купель. В этом году построят видовую сцену со смотровой площадкой.

В 2024 году будут реализованы разные проекты, в том числе совместно с «Аммонием». Это внедрение цифровизации и реализация первого этапа проекта «Умный город», который предполагает строительство «умных» остановочных павильонов и внедрение системы мониторинга состояния улично-дорожной сети. Создание службы ООО «Зеленый город», которая будет отвечать за вопросы озеленения Менделеевска. Также это возрождение детского лагеря «Юниор» на берегу Камы в Икском Устье. На первый этап выделено 52 млн рублей — это поможет организовать дневные летние смены. На 2025 год запланировано финансирование второго этапа, который полностью покроет потребность в организации летнего отдыха детей.