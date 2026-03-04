news_header_top
«Становится неловко проигрывать» - Миллер после поражения от «Лады»

Фото: ak-bars.ru

Защитник «Ак Барса» Митчелл Миллер по завершении встречи с «Ладой» (3:5) прокомментировал последние результаты команды.

«Не знаю, уже несколько матчей мы хорошо начинаем, но во втором периоде перестаем показывать нашу игру. Становится довольно неловко снова проигрывать, но мы должны вынести из этого урок. Будем сильнее как команда перед плей-офф», – цитирует Миллера пресс-служба казанцев.

В последних пяти матчах у «Ак Барса» четыре поражения.

