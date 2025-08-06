Станковичу дано пять матчей на исправление ситуации. Тренер отказался от неустойки

Фото: spartak.com

Руководство «Спартака» осталось недовольно началом сезона для команды и наставником команды Деяном Станковичем. Например, боссам «Спартака» не нравится реакция сербского специалиста на поражения – поведение, критика игроков, спортивного блока и судей. Об этом сообщает инсайдер Максим Алланазаров в своем телеграм-канале.

Источник утверждает, что руководство «Спартака» оценит работу Станковича в сентябре, после пяти ближайших туров РПЛ. При этом отставка тренера может случиться раньше в случае неудовлетворительных результатов в играх с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином».

При этом утверждается, будто Станкович на одной из встреч с боссами заверил, что не будет требовать всю сумму неустойки в случае досрочного расторжения договора. Следующая встреча серба и руководства «Спартака» запланировала после матча с «Локомотивом» 9 августа.

В 3-х туров нового сезона РПЛ «Спартак» набрал 4 очка и занимает 11-е место в таблице.