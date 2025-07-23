Станкович захотел Пальцева, «Зенит» не может избавиться от Вендела: трансферный гид РПЛ

Вчера стало известно, что защитник махачкалинского «Динамо» Валентин Пальцев может перейти в «Спартак». Также сообщалось, что нападающий ЦСКА вылетел в Стамбул для прохождения медосмотра в «Башакшехире». Вендел же все еще ищет варианты вернуться в Бразилию из «Зенита». О главных трансферных слухах РПЛ - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: dinamo-mx.ru

Станкович хочет себе Пальцева

В нынешнем махачкалинском «Динамо» одной из главных звезд сейчас считается, пожалуй, Валентин Пальцев. Наверняка все знают про его карьерный путь от работы на заводе до выступлений в РПЛ.

В итоге защитник привлек к себе внимание российских грандов этим летом. Поначалу говорилось, что им интересуется «Краснодар». Сейчас же, как сообщил «Чемпионат», замаячил «Спартак». Причем в переходе заинтересован лично главный тренер «красно-белых» Деян Станкович. Информация достаточно интересная. Сейчас у «Спартака» есть четыре центральных защитника – Срджан Бабич, Алексис Дуарте, Руслан Литвинов и Никита Чернов. Зачем пятый?

Как минимум, одного из списка точно можно вычеркнуть. Станкович, согласно информации СМИ, не видит Чернова в команде, поэтому игрока скоро должны продать. Дуарте и Литвинов же, видимо, снова начали делить игровое время, поскольку в старте в первом туре РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0) вышел именно Руслан. А Алексис даже не появился на поле. Хотя в минувшем сезоне пару Бабичу стабильно составлял парагваец. Кстати о Дуарте. СМИ сообщают, что им заинтересовались в Аргентине, из-за чего в скором времени он может покинуть Москву.

Понятно, что для Пальцева это будет крутой шаг в карьере. А «Спартак» подпишет талантливого и перспективного игрока. Вопрос лишь в том, потянет ли Валентин такой высокий уровень? Повторимся, он не так давно совмещал работу на заводе с футболом, а в РПЛ отыграл лишь один сезон за Махачкалу. Хватит ли такого багажа для выступлений за топ-клуб?

Фото: pfc-cska.com

ЦСКА расстается с Файзуллаевым. Ждать в Москве Садулаева?

21-летний левый вингер Аббосбек Файзуллаев поистине является одним из вундеркиндов Узбекистана. К своим годам он отыграл более 100 матчей на клубном уровне, поучаствовал на Олимпийских играх и дошел до четвертьфинала Кубка Азии. А летом 2026 года он поедет со своей сборной на чемпионат мира, первый в истории для национальной команды.

Тем удивительнее узнавать, что Файзуллаев скоро покинет ЦСКА. По данным СМИ, узбек пополнит состав стамбульского «Башакшехира» примерно за 7 млн евро. И уже вылетел в столицу Турции на медосмотр. Но чем хорош вингер?

Аббосбек присоединился к «армейцам» летом 2023 года, с сезона 2023/24 забил восемь мячей и отдал 17 передач в РПЛ и Кубке России. К слову, это лучший результат у «армейцев» на отрезке, как сообщает «Яндекс Спорттех». Он славится своим дриблингом и скоростью. В ЦСКА он ценился тем, что освобождал пространство на фланге Мойзесу, сам врываясь в инсайдную зону.

Проблема не только в потере такого мастеровитого футболиста. У Фабио Челестини не сказать, что много вариантов на его замену. Да, он наигрывал на сборах Артема Шуманского и Данила Кругового на фланге. Однако это все равно не равнозначная замена Аббосу. Челестини предпочитает задействовать Шуманского в центре полузащиты, как было в Суперкубке России с «Краснодаром» (1:0) и первом туре РПЛ с «Оренбургом» (0:0). Круговой же себя попробовал в роли левого вингера в игре с оренбуржцами, но, думаем, все помнят, как вяло выглядел фланг в той встрече. Не хватало как раз такого резкого и техничного футболиста, как Файзуллаев.

Если отставить кадровые вопросы, то сделка хорошая. ЦСКА с нее заработает (покупали игрока за 500 тыс. евро в 2023-м, а продадут примерно за 7 млн). А узбек в свой 21 год получит шанс заявить о себе уже в Европе. Да и не исключается вариант, что «армейцы» все же купят Лечи Садулаева у «Ахмата» на замену Аббосбеку. Ранее сообщалось, что сделка с грозненским талантом обойдется примерно в 8 млн евро. Почти столько же, сколько выручат за Файзуллаева. В общем, посмотрим, как ЦСКА решит вопрос с левым флангом.

Фото: fc-zenit.ru

Вендел все еще пытается уехать в Бразилию

Полузащитник «Зенита» Вендел, когда-то считавшийся неотъемлемой частью команды Сергея Семака, превратился в пятое колесо для этого механизма. Неудивительно, что еще зимой пресс-служба «Зенита» официально объявила, что летом 2025 года бразилец уйдет в «Ботафого». В итоге это все закончилось конфузом, поскольку трансфер сорвался незадолго до конца минувшего сезона.

Летом Вендел снова поздно приехал из отпуска в расположение команды, пропустив предсезонную подготовку и почти весь тренировочный сбор. А Семак заявил «Чемпионату», что за это его накажут. Добавив, что бразилец ищет себе новую команду, а если не найдет – останется в «Зените».

Похоже, что новая команда все-таки выискалась. СМИ сообщают, что Вендела хотят видеть во «Фламенго». Однако детали переговоров не сообщаются. Проблема лишь в том, что неизвестно, заплатит ли бразильский клуб ожидаемые средства за полузащитника. По информации СМИ, «сине-бело-голубые» хотят выручить с продажи футболиста от 17 до 30 млн евро. Ранее бразильский клуб купил полузащитника Карлоса Алькараса у «Саутгемптона» лишь за 18 млн евро, согласно «Трансфермаркту». Трудно поверить, что за потухшего Вендела из РПЛ заплатят больше, чем за 22-летнего таланта из АПЛ.

Хотя вчера журналист Вене Касагранде на своем подкасте рассказал, что «Аль-Иттихад» все же отправил предложение «сине-бело-голубым» по Венделу в размере 30-и млн евро. И в Питере его приняли. Однако все сорвалось, поскольку сам игрок отказался туда переходить. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев впоследствии опроверг эту информацию.

Конечно, «Зениту» в идеале надо избавиться от бразильца. Он давно утратил мотивацию, поскольку выиграл в России все, что можно. Да и к дисциплине он относится «наплевательски», из года в год опаздывая из отпуска. И нагружает бюджет, к тому же. «Зениту» надо сделать выбор: продать полузащитника за меньшие деньги, либо оставить его у себя и платить зарплату футболисту, который ничего не делает и разрушает дисциплину.

Фото: fc-zenit.ru

Короткой строкой

Защитник ЦСКА Келвен может перейти во «Фламенго». Как сообщает «O Dia», игрок «армейцев» может заменить Уэсли, который покинет бразильскую команду и уйдет в «Рому».

Полузащитник «Зенита» Ильзат Ахметов уйдет в «Крылья Советов» на правах бесплатной аренды, сообщает инсайдер Иван Карпов. Воспитанник «Рубина» присоединился к петербуржцам в 2024-м году. В аренду в Самару он уйдет до конца текущего сезона. 3 млн рублей ему будут платить «Крылья», а остальную часть – «Зенит».

«Спартак» интересуется бывшим игроком «Челси» Куртом Зума, сообщает «Metaratings.ru». В данный момент француз является свободным агентом. К «красно-белым» он присоединится, если в столице не договорятся с приоритетными кандидатами, сообщает источник. Зума выступал за «аристократов» с 2014 по 2021 год, с ними взял Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА в 2021-м году, а также АПЛ в 2015-м и 2017-м году.