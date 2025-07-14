Станкович рассказал, за счет чего «Спартак» хорошо выступил осенью минувшего сезона

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Главный тренер «Спартака» Деян Станкович высказался о выступлениях своей команды осенью сезона РПЛ 2024/25.

«Тогда все сошлось: мы нащупали состав, были в хорошем физическом и психологическом состоянии. Поворотным стал октябрьский матч против «Краснодара» (0:3). После него мы серьезно поговорили с ребятами: либо все меняем, либо оставляем так, как есть, и продолжаем сталкиваться с большими проблемами.

Ребята правильно восприняли тот разговор: во втором круге разгромили «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0), показав отличную игру. Это были практически идеальные выступления, за исключением 20 минут против «Локо». Гостевой матч с «Краснодаром», возможно, лучший в сезоне наряду с победой над «Зенитом».

Именно это не давало мне покоя весной. Осенью я видел потенциал команды, но во второй части сезона она не реализовывала его. То, что мы показали в конце первой части, признали и болельщики – на стадион начало ходить все больше и больше людей. Если не ошибаюсь, в матче с «Зенитом» был первый солдаут за пять лет. Это было заслугой игроков, поэтому огорчение от того, что было дальше, еще сильнее», – передает слова Станковича Sports.ru.

Напомним, «Спартак» в сезоне 2024/25 побеждал с 27 октября 2024 по 2 марта 2025 года. В ходе этой серии «красно-белые» победили ЦСКА (2:0), «Локомотив» (5:2) и «Краснодар» (3:0). Победная серия из семи матчей «Спартака» в РПЛ прервалась 9 марта в игре с «Рубином» (1:2).

«Красно-белые» финишировали на четвертом месте в таблице РПЛ минувшего сезона с 57 очками.