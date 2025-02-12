Станкович подарил победу «Зениту», а «Ростов» уничтожил «Динамо»: итоги Зимнего Кубка РПЛ

Вчера завершился Зимний Кубок РПЛ, в финале которого «Зенит» разгромил «Спартак» в первом тайме. В то же время «Динамо» выступило слабо и проиграло все матчи, а у ЦСКА вновь проявились проблемы с нападением. О важных итогах Зимнего Кубка - в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fc-zenit.ru

Станкович подарил победу «Зениту»

Финал Зимнего Кубка РПЛ прошел между двумя принципиальными соперниками и, пожалуй, главными претендентами на победу в Премьер-лиге этого сезона – «Спартаком» и «Зенитом» (0:3). И, как оказалось, это была лишь интересная вывеска. Интрига в матче умерла за 16 минут в первом тайме. Но почему «красно-белые» столь безвольно уступили петербуржцам?

Здесь уже вопросы к Деяну Станковичу. Специалист зачем-то выпустил на игру полуосновной состав, оставив на скамейке лучшего бомбардира РПЛ Манфреда Угальде, лидера обороны Срджана Бабича и других ключевых фигур «Спартака». «Зенит» же вышел во всеоружии, с первых минут выпустив основной состав. Как итог – 3 забитых мяча у «сине-бело-голубых» с 16-й по 32-ю минуты. Особенно нелепым выглядел второй гол, когда вратарь Александр Максименко буквально подарил мяч Венделу.

Конечно, подобные турниры проводятся с целью наиграть молодежь и опробовать новые идеи. Однако вчерашний финал был исключением, потому что, как мы сказали выше, являлся принципиальным. Из-за этого странно, что Станкович отнесся к нему столь халатно.

Но сербский специалист оплошал не только с составом. Во втором тайме он возмутился решением судьи, из-за чего на поле разгорелась потасовка. Станкович сцепился еще и с Александром Анюковым, серба долго пытались успокоить и в итоге тренер получил красную карточку. После этого даже малейшие шансы на камбэк у «Спартака» рухнули. Сергей Семак, кстати, в этот момент поступил как джентльмен. Он поддержал Станковича и покинул поле вместе с ним.

Если «Спартак» действительно нацелен на чемпионство в этом сезоне, то Станковичу стоит научиться держать себя в руках. В РПЛ за подобные потасовки могут дать дисквалификацию на несколько матчей.

Фото: fcdynamo.ru

«Динамо» провалило Кубок

Пожалуй, справедливо будет сказать, что выступление команды Марцела Лички на Зимнем Кубке РПЛ было слабым. Сначала «Динамо» самоликвидировалось в игре со «Спартаком» (0:1) после автогола, вызванного ужасной передачей Николаса Маричалем киперу Игорю Лещуку. Затем последовало поражение «Краснодару» (0:1), где «Динамо» пропустило в большинстве и позже не реализовало несколько хороших моментов. Но апогеем плохой игры «бело-голубых» был матч с «Ростовом» (0:4) за пятое место.

Тут стоить сказать, что коллектив Валерия Карпина к игре с «Динамо» подходил поувереннее. Конечно, «Ростов» проиграл до этого «Зениту» (1:2) и ЦСКА (0:1), но он навязывал борьбу своим оппонентам, даже не являясь грандом российского футбола.

В итоге «желто-синие» по делу разгромили «Динамо». «Ростов» атаковал позиционно и в целом был куда собраннее. У москвичей же на поле творился какой-то хаос, особенно в защитной линии. Уже первый тайм был окончен со счетом 3:0 в пользу ростовчан. Причем даже вышедшие под конец игроки основной обоймы в лице Константина Тюкавина, Диего Лаксальта и других не смогли никак переменить ход игры.

Как мы сообщали ранее, «Динамо» не хватает баланса в полузащите. Команду тянет в нападение, но вот оборона хромает, что было видно в Зимнем Кубке. Пока что с такой игрой «Динамо» не сможет биться за топ-3 Премьер-лиги. Первым оппонентом «бело-голубых» во второй части РПЛ, кстати, опять будет «Ростов». Посмотрим, проведет ли Личка работу над ошибками.

Фото: fckrasnodar.ru

ЦСКА нужен хороший форвард

У ЦСКА в нынешнем сезоне неплохой состав. Например, вратарская позиция закреплена Игорем Акинфеевым и подрастающим Владиславом Тороповым, в защите нормально играет Игорь Дивеев, в полузащите ходом мяча руководит Миралем Пьянич. Но вот с атакой – беда. И Зимний Кубок это подтвердил.

Да, ЦСКА победил «Ростов» с помощью гола нападающего Тамерлана Мусаева и сыграл вничью с «Зенитом» (2:2, 1:4 по пенальти) благодаря забитому мячу форварда Артема Шуманского. Но важно принимать во внимание, что «желто-синие» не являются топовым соперником и у них отсутствовал основной вратарь Рустам Ятимов. А в игре с «Зенитом» Шуманский вообще забил после нарушения правил на голкипере Денисе Адамове.

Матч с «Краснодаром» (1:2) уже ярко продемонстрировал проблемы ЦСКА в центре нападения. «Армейцы» владели инициативой как минимум в первом тайме. Но из-за слабого нападения все свои моменты команда Марко Николича откровенно губила. Например, Секу Койта упустил два верных шанса забить, а Мусаев не попал в пустой угол ворот с убойной позиции. «Быки» же, напротив, имели мало моментов, но благодаря Джону Кордобе реализовали их без проблем. Как итог, обидное, но показательное поражение армейцев.

Если ЦСКА хочет биться за место выше шестого, команде срочно надо искать качественного форварда.

Фото на анонсе: fc-zenit.ru