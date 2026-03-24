Станкович отказался от товарищеской встречи со «Спартаком»

Главный тренер «Црвены Звезды» Деян Станкович отказался от товарищеского мачта со своей бывшей командой – «Спартаком». Вместе с тем известно, что последние организационные вопросы обсуждаются с питерским «Зенитом», сообщает телеграм-канал «Mash на спорте».

Основная причина, согласно которой сербский специалист сделал выбор в пользу «сине-бело-голубых», – это игровой уровень команд. По мнению Станковича, «Спартак» слабее «Зенита». 11 ноября 2025 года Деян Станкович покинул пост главного тренера московского «Спартака».

Предварительно известно, что товарищеский матч между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» состоится 12 июля в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Между собой эти клубы в последний раз встречались в июне 2025 года в Сочи. Победу в той встрече одержала питерская команда.

На сегодняшний день коллектив Сергея Семака идет на втором месте с 48 баллами в турнирной таблице РПЛ и уступает лидеру, «Краснодару», на одно очко. Команда Деяна Станковича единолично возглавляет турнирную сетку сербской Суперлиги.