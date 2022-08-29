Станислав Галиев: «Вадик Шипачев первую бригаду построит, мы тоже поможем»

Нападающий «Ак Барса» Станислав Галиев оценил победу казанского клуба над уфимским «Салаватом Юлаевым» (5:3) в заключительном матче Кубка Танеко.

Отметим, что Галиев стал лучшим бомбардиром турнира. На его счету пять голевых передач в трёх матчах.

«Была хорошая игра для зрителей, особенно третий период. В двух первых у нас всё что-то не получалось, большинство не могли реализовать, но верили, что сможем переломить ход матча. Так и получилось, в концовке хорошо выстояли, забросили победную шайбу и гол в пустые ворота.

Что не получается в большинстве? Тяжело сказать, где-то шайба не заходит, где-то блокируют, где-то много лишних передач делаем. Вадик Шипачёв первую бригаду построит, думаю, у них будет всё хорошо. Мы тоже поможем. 3 сентября всё будет хорошо», - приводит слова Галиева корреспондент «Татар-информа».

Напомним, что победу на турнире Кубок Танеко досрочно одержал «Нефтехимик». Нижнекамцы обыграли по буллитам «Салават Юлаев» (4:3) и «Ак Барс» (4:3).

По регламенту турнира победитель был определен по проценту набранных очков, поскольку не все команды провели одинаковое число игр.

«Ак Барс» проведет первый матч регулярного чемпионата КХЛ 3 сентября в Москве против местного «Динамо». Отметим, что Галиев прошлый сезон провел в составе бело-голубых.