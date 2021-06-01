Станислав Еремин о финале УНИКС – ЦСКА: УНИКС должен сыграть на пять с плюсом

Один из самых авторитетных отечественных баскетбольных тренеров Станислав Еремин, который возглавлял столичный ЦСКА в 1992 — 2000 годах и казанский УНИКС в 2000 — 2006-х, поделился с корреспондентом ИА «Татар-информ» своими ожиданиями от финала Единой лиги ВТБ, где встретятся обе команды. На взгляд маэстро, у казанцев есть шансы на успех, но немного.

«Опыт предыдущих поколений, включая мою бытность наставником УНИКСом, говорит, что у ЦСКА шансов на успех в финале больше. Да, у казанцев было больше времени подготовиться, разобрать соперника, но обычно большие паузы без игр сказываются отрицательно», — отметил Еремин.

Еремин считает, что для ЦСКА поражение станет катастрофой.

«Что касается ЦСКА, если все игроки у них будут в добром здравии, то помех для хорошей подготовки к финалу лиги ВТБ не будет. Неудача в Евролиге это плохо для ЦСКА, но если они проиграют и лигу ВТБ, то для них это будет катастрофа. Победа в финале сгладит итоги сезона», — отметил специалист.

По его мнению, у казанцев шансов на успех немного.

«Чтобы обыграть сегодня ЦСКА, УНИКС должен сыграть на пять с плюсом, а ЦСКА — не выше четверки. Еще и поймать удачу. Мне кажется, что казанцы смогут выиграть один матч, но не больше. УНИКС отлично провел сезон по результату, завоевал место в Евролиге. Я внимательно смотрел финал Кубка Европы с „Монако“, и мне казалось, что УНИКС должен был выигрывать Еврокубок», — рассказал Еремин.

Кроме того, он обратил внимание на то, что участники финальной серии лиги ВТБ будут последними командами, кто сыграет в старом дворце ЦСКА.

«УНИКС и ЦСКА будут последними участниками матчей во дворце спорта ЦСКА на Ленинградском проспекте, который затем снесут. Там играли Владимир Ткаченко, Анатолий Мышкин, Сергей Белов, Сергей Тараканов, Арвидас Сабонис, Вальдемарас Хомичус, Римас Куртинайтис — весь цвет европейского баскетбола там играл», — отметил Еремин.

Финальная серия до трех побед УНИКС-ЦСКА начнется 5 и 7 июня в Казани, продолжится 10-го и, если потребуется, 12 июня в Москве и 14 июня в Казани.