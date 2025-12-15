Станислав Черчесов прокомментировал уход Марко Николича из ЦСКА
Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов прокомментировал уход из ЦСКА летом 2025 специалиста Марко Николича.
«Я чётко понимаю, чего хотел Николич, потому что мы общаемся. Я ему всегда симпатизировал, потому что куда бы он ни приходил, он свою работу делал. Причём он всегда исходит из тех, кто у него есть, и выжимает из них всё, правильно их расставляет. Челестини кое-что поменял. Я был на нескольких тренировках в Новогорске и видел, как они тренируются, и неудивительно, как они потом играют. Почему ушёл Николич? Я же не Николич, хотя выглядим мы одинаково. Почему, что и как, знает только он и клуб. Есть контракт, и Марко ушёл так, что его не нарушил», — сказал Станислав Черчесов в эфире программы «О, родной футбол!».
Вместе с ЦСКА Николич выиграл Кубок России в 2025 году. В финале «армейцы» оказались сильнее «Ростова».