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На главную ТИ-Спорт 6 августа 2025 15:58

Станислав Черчесов официально стал главным тренером «Ахмата»

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Станислав Черчесов официально стал главным тренером «Ахмата»
Фото: rfs.ru

Футбольный клуб «Ахмат» в своих социальных сетях объявил о подписании контракта со Станиславом Черчесовым. Соглашение рассчитано на три сезона. Сообщалось, что зарплата тренера составит €1.3 миллиона евро в год.

«Мы говорим: "Добро пожаловать домой, Станислав Саламович!"» – говорится в публикации «Ахмата».

Специалист вернулся в грозненский клуб спустя двенадцать лет. Ранее он уже работал в клубе (тогда он назывался «Терек») в период с 2011 по 2013 годы.

В январе специалист покинул сборную Казахстана из-за неудовлетворительных результатов. До того он возглавлял сборную России, венгерский «Ференцварош», польскую «Легию», а также московские «Спартак» и «Динамо».

В первом матче под руководством нового тренера «Ахмат» сыграет с «Зенитом». Игра 4-го тура Мир РПЛ пройдет 9 августа в Грозном.

Напомним, ранее «Ахмат» уволил Александра Сторожука после поражений в трёх турах подряд, а также в кубковой игре.

Фото: пресс-служба ФК «Ахмат»

#станислав черчесов #фк ахмат
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