Станислав Черчесов назвал причины поражения «Ахмата» от «Рубина»

Фото: rubin-kazan.ru

Бывший главный тренер грозненского «Терека» Станислав Черчесов прокомментировал поражение «Ахмата» от «Рубина» (0:2) в первом туре РПЛ.

«В первые пять-десять минут было видно, что "Рубин" — более сплочённая команда, лучше знают друг друга, давно играют по этой системе. После пропущенного гола "Ахмат" встрепенулся, начал нагнетать, были моменты, которые не реализовали. На второй тайм вышли с надеждой, чтобы продолжить, но необязательный гол этот запал сбил. Не хватило мощи, чтобы хотя бы сократить (отставание) и появился шанс для ничейного результата», – сказал Черчесов «Матч ТВ».

Напомним, в следующем матче казанцы сыграют с «Зенитом» у себя дома во втором туре РПЛ. Игра состоится в Казани в 20:00 по мск.