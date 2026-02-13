Станислав Черчесов: «Где бы Рахимов ни работал, он везде давал результат»

Фото: rubin-kazan.ru

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в разговоре с «Чемпионатом» прокомментировал отставку Рашида Рахимова из «Рубина».

«Не знаю всех нюансов, но со стороны видел, как Рахимов собрал команду и вывел в РПЛ. "Рубин" прибавлял у него. В моём понимании, логично было год доработать и уже на следующий предпринимать какие-то новые шаги. Это и нас касается, и любого клуба. Сейчас мы проделаем определённую работу, но для следующих шагов нужны и другого плана действия. Сами по себе они не делаются. Иногда тренерский ресурс заканчивается по воспитанию игрока, и тогда взамен нужно приобретать другого, выше классом. Видимо, Рахимов такие вопросы ставил, а ответов не получал. Возможно, соответствующих возможностей или желания у клуба не было. Наверное, на этой почве возникали какие-то трения, поэтому так всё и завершилось. Хотя, где бы Рашид ни работал, он везде давал результат. И в "Амкаре", и в "Тереке", и в Казани делал крепкие команды. Что произошло в "Рубине", пусть они лучше сами расскажут. Но для меня эта отставка стала удивлением», — сказал Черчесов.

Напомним, Рашид Рахимов покинул «Рубин» в начале 2026 года. Наставник возглавлял казанский клуб с 2023 года. Специалиста на посту главного тренера сменил Франк Артига.