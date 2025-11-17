Станислав Черчесов: Для меня совмещение постов невозможно

Фото: fc-akhmat.ru

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов заявил, что ему было бы некомфортно одновременное совмещение двух должностей в клубной и национальной командах.

«Для меня совмещение постов невозможно. Я бы чувствовал себя некомфортно. Я должен концентрироваться на своей непосредственной работе», – сказал Черчесов «Матч-ТВ».

Валерий Карпин работает в качестве главного тренера сборной России по футболу с 2020 года, а с 2025 возглавляет московское «Динамо».

Накануне сборная России провела две товарищеских встречи. 12 ноября россияне сыграли против Перу вничью (1:1), а 15 ноября уступили Чили (2:0).

В сезоне-2025/26 «Динамо» после 15 игр находится на 10 месте с 17 очками в турнирной таблице РПЛ. Ближайшую встречу сине-бело-голубые проведут против махачкалинского «Динамо» в Москве 23 ноября. Время начала матча – в 17:30 мск.