Станет ли Ахметзянов новым Бердыевым в «Оренбурге», грозит ли отставка Семаку в «Зените»

«Оренбург» Ильдара Ахметзянова по праву претендует на открытием рестарта сезона в Премьер-лиге послу двух побед. Коллектив Сергея Семака, в свою очередь, минимально и со скандалом обыграл «Балтику» и уступил аутсайдеру из Оренбурга. Назревает ли отставка в Санкт-Петербурге и прыгнет ли оренбургская команда выше головы – в материале «ТИ-Спорта».





Фото: fcorenburg.ru

Две победы «Оренбурга» после возобновления чемпионата. Поражение «Зенита» и скандальный матч с «Балтикой»

«Оренбург» одержал две победы в двух домашних матчах после рестарта сезона в РПЛ под руководством специалиста из Татарстана Ильдара Ахметзянова. С сухим счетом «горожане» обыграли «Акрон» (2:0), который накануне бодался с московским «Спартаком» Хуана Карседо, и уступил со счетом 3:4. А в последнем туре оренбургская команда выиграла у «Зенита» (2:1).

Коллектив Ильдара Ахметзянова на сегодняшний день является открытием начала весенней части чемпионата в Премьер-лиге. В последнем 20-м туре, после победы над питерцами, 42-летнего специалиста включили в символическую сборную тура. Что касается «Зенита», то принимая во внимание их последние выступления, возобновление сезона в РПЛ можно назвать не самым удачным для петербуржцев.

В последние два года вокруг фигуры наставника питерцев Сергея Семака сгущаются краски на предмет его возможной отставки из клуба. Кроме того, в дебютном домашнем матче после зимнего перерыва «сине-бело-голубые» были замешаны в скандальном матче с «Балтикой» (1:0). После чего «Зенит» обвинили в том, что они «украли» победу у калининградцев. В решающем моменте судьи отменили гол гостей. А после длинной паузы и разбирательств с отмененным голом хозяева реализовал свой момент и вышли победителем во встрече.

Фото: fc-zenit.ru

Семак не боится отставки из «Зенита»

Первые разговоры о смене главного тренера в «Зените» появились в конце сезона-2024/25, когда питерская команда не смогла в седьмой раз подтвердить свой статус чемпиона и отдала пальму первенства «Краснодару». Несмотря на это, в конце прошлого года контракт с Сергеем Семаком все-таки продлили еще на четыре сезона. В нынешнем чемпионате «сине-бело-голубые» идут на втором месте и отстают от краснодарской команды на одно очко.

Текущий сезон для наставника петербуржцев, по мнению СМИ, может стать показательным, а в случае очередной победы «Краснодара» в чемпионате - и поводом к кардинальной перестройке в клубе. Статус топового клуба «Зенит» при Семаке не подтверждает и в рамках второстепенных турниров. В последний раз Кубок России «бело-голубые» взяли в 2024 году, а Суперкубок страны - в сезоне-2023/24.

При этом, когда в октябре 2025 года в очередной раз в прессе появились слухи об отставке Семака, сам 50-летний специалист заявил, что не боится этого.

«Для меня мир не закончится. Это для вас закончиться, некого будет критиковать. Плана никакого на случай ухода нет. План жить и приносить пользу людям. Футбол – это только часть жизни», - сказал Семак в интервью «Советскому спорту».

Фото: fcorenburg.ru

«Отставка Семака – разговоры в пользу бедных»

Объяснить в этом отношении спокойствие Сергея Семака можно двумя причинами. Первая – усталостью и тяжестью планки, которую он сам же перед собой и поставил за эти восемь лет успешной работы в Санкт-Петербурге. Вторая чисто философская - все истории когда-нибудь заканчиваются и эта подойдет к концу. Однако пока заменить 50-летнего специалиста в России объективно некем. Сам «Зенит» не меньше нуждается в Семаке, чем он в нем. Так считает и экс-игрок питерской команды Денис Угаров.

«Это всe разговоры в пользу бедных! Кто Семака хочет убрать? Его уже давно все хотят убрать, но никто не убирает. Самое главное, что у него контракт до 2030 года.

Для того, чтобы убрать человека, нужно найти человека. В России кто-то может на данный момент заменить Семака в «Зените»? Нет. За всю свою историю после прихода «Газпрома» не было ни одного тренера без имени. Начиная с Дика Адвоката, Спаллетти (Лучано), Виллаш-Боаш (Андре), Манчини (Роберто), Луческу (Мирча).

Все они европейские тренеры, которые работали с хорошими командами. Это не тренеры какие-то из Бразилии, ещe какой-то страны. Они даже после «Зенита» тренировали неплохие команды. В России нет, а европейцы не поедут. Поэтому менять Семака на кого-то, я думаю, что нет никакого смысла», - сказал Угаров.

Фото: fc-zenit.ru

Семак в перспективе способен привести «Зенит» к еврокубкам

Если бы в «Зените» в действительности хотели избавиться от Сергея Семака, то руководство бы не стало предлагать ему контракт сроком на четыре сезона. В лучшем случае в клубе бы навязали специалисту соглашение на 1-2 года до приглашения какого-нибудь иностранца, как сейчас и поступают многие клубы РПЛ.

В этом отношении стоит отдать должное руководству питерского клуба. Вместо этого в Санкт-Петербурге пошли иным путем и сделали небольшой тайм-аут, дабы избавить наставника и его команду от груза ответственности. Невозможно всегда выигрывать абсолютно все титулы и одновременно непросто поддерживать высокий уровень на постоянной основе.

На счету «Зенита» с приходом Сергея Семака шесть побед в чемпионате РПЛ, две - в Кубке России и пять - в Суперкубке страны. На сегодняшний день 50-летний специалист своей стабильной работой в России доказал, что в случае отсутствие международных границ именно он готов повести команду к еврокубкам.

Фото: fcorenburg.ru

Опыт Бердыева поможет Ахметзянову в «Оренбурге»?

Ильдар Ахметзянов приступил к должности наставника в «Оренбурге» в октябре 2025 года. Это его дебют на уровне Премьер-лиги. Ранее он работал в качестве главного специалиста в «КАМАЗе». Должность главного тренера в челнинском клубе он получил в сезоне-2024/25. Из-за отсутствия тренерской категории PRO де-юре Ахметзянов некоторое время работал в качестве ассистента, де-факто являлся главным специалистом.

В то же время на одни из сборов челнинской команды был привлечен экс-наставник «Рубина» Курбан Бердыев. С последним Ахметзянов часто советовался по обмену опытом. Фактически самостоятельной работы в качестве главного тренера у него не так много, так что его назначение в «Оренбург» стало неким кредитом.

Ильдар Ахметзянов принял «Оренбург» как фактического аутсайдера Премьер-лиги. В настоящий момент они идут на 13-м месте. Руководство оренбургского клуба озвучило перед 42-летним специалистом самые базовые задачи, для начала - поправить дела команды и сделать из него крепкого середняка РПЛ.

Фото: fcorenburg.ru

Непростой календарь впереди – поправит ли Ахметзянов положение «Оренбурга» в РПЛ?

Ильдару Ахметзянову предоставили полный карт-бланш и в дела наставника не вмешиваются, понимая, что выправить сложную ситуацию «Оренбурга» с ходу не получится. Его контракт с «горожанами» рассчитан на два года с автоматической пролонгацией еще на сезон при достижении определенных результатов.

Со слов президента клуба Кирилла Волженкина, в «Оренбурге» искали именно такого специалиста - молодого и перспективного, готового реализовать свой потенциал. Также там обратили внимание на то, что при скромных возможностях челнинского клуба Ахметзянову удавалось достигать определенного успеха с «автозаводцами».

«Если говорить о краткосрочной задаче, то она, как мне кажется, очевидна – мы недобрали большое количество очков в первой части сезона и занимаем не то место в таблице, на которое рассчитываем. Необходимо стабилизировать результаты команды и набор очков», – сказал Волженкин ТАСС после назначения Ахметязнова.

В рамках чемпионата Премьер-лиги у «Оренбурга» непростой календарь. Впереди ближайший выезд в Махачкалу с «Динамо», а затем домашний матч со «Спартаком». В начале апреле у подопечных Ахметзянова гостевая встреча в Москве с «Динамо» и в Казани с «Рубином».