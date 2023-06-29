Станет гимном журнала «Салават купере»: «СалаваTik»и спели песню о радуге

На YouTube-канале проекта «СалаваTik» появилось новое видео. В этот раз дети поют о радуге. Автор слов песни «Салават купере» — Резеда Губаева, музыку сочинил композитор Эльмир Низамов.

«Выбор этой песни не случаен. В течение 33 лет выходит детский журнал на татарском языке с таким названием. „Салават күпере“ − это не просто журнал, а современное мультимедийное издание. Читая журнал, просматривая видео, прослушивая аудиозаписи, играя в игры, малыш не только весело проводит время, но и получает новые знания о мире, растёт и развивается», — рассказала главред журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Она выразила надежду на то, что новая песня станет гимном издания. А основатель, первый главред журнала, писатель Зиннур Хуснияр поделился воспоминаниями о происхождении названия.

«В конце 1980-х годов, когда мы только начали готовить детское издание, провели конкурс по поиску имени в газете „Яшь ленинчы“ (ныне журнал „Сабантуй“). Думаю, название журнала соответствует самому детству. Благо, что и сегодня „Салават күпере“, являясь самым популярным журналом для детей в Татарстане, продолжает знакомить подрастающее поколение с различными оттенками жизни», − рассказал он.