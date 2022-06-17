Путин: «Экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех»

Президент России Владимир Путин выступил с програмной речью на Петербургском международном экономическом форуме. Глава государства расставил акценты в геополитических процессах и определил шесть принципов развития страны и экономики. Ключевые тезисы в обзоре «Татар-информ».

Сессия была задержана более чем на час из-за хакерских атак на интернет-ресурсы форума Фото: kremlin.ru

«Эпоха однополярного миропорядка завершилась»

Начало пленарной сессии Петербургского международного экономического форума планировалось в 14 часов дня. Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков анонсировал, что глава государства Владимир Путин сделает ряд важных заявлений. Однако сессия была задержана более чем на час из-за хакерских атак на интернет-ресурсы форума. В результате DDoS-атак была выведена из строя база участников форума и система допуска.

После того, как технические проблемы были решены, глава телеканала RT Маргарита Симоньян открыла совещание.

«Спасибо нашему лидеру Владимиру Владимировичу за то, что вы нашли время, как всегда, выступить на форуме и рассказать, что нас ждет с экономической и не только экономической точки зрения», – сказала модератор. Она заметила, что только о хорошем говорить не получится. «А пока я попрошу вас, Владимир Владимирович, выйти к пюпитру и рассказать нам, что нас всех ждет», – сказала ведущая.

Речь Президента России длилась более часа. Владимир Путин отметил, что Петербургский форум проходит в непростое для всего мирового сообщества время, когда экономика, рынки и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом.

«Ключевые для бизнеса понятия, как деловая репутация, неприкосновенность собственности и доверие к мировым валютам, основательно подорваны – подорваны, к сожалению, нашими партнерами на Западе, и сделано это намеренно, ради амбиций, во имя сохранения устаревших геополитических иллюзий», – заявил Владимир Путин.

Президент вновь обратил внимание – эпоха однополярного миропорядка завершилась, а шаблоны, которые навязываются из одного центра не работают.

«Соединенные Штаты, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и всё громче заявляют о себе новые мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета», – выразил мнение Владимир Путин.

Запад, по его словам, мыслит категориями прошлого века. «Находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах вне так называемого золотого миллиарда, считают всё остальное периферией, своим задним двором, по-прежнему относятся к ним, как к колонии, а народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными. Если они исключительные, значит, все остальные – второго сорта», – подчеркнул Президент РФ. А отсюда, по его мнению, «неуемное желание наказать, экономически задавить того, кто выбивается из общего ряда, не хочет слепо подчиняться».

«Мы подавили инфляционный всплеск»

Владимир Путин назвал санкции против России безумными и бездумными. «Их количество, а также скорость штамповки не знают прецедентов. Расчет был понятен: нахрапом, с наскока смять экономику России, за счет разрушения бизнес-цепочек, принудительного отзыва западных компаний с российского рынка, заморозки отечественных активов ударить по промышленности, финансам, по уровню жизни людей. Не получилось», – обратил внимание Президент РФ.

По его словам, в начале весны звучали мрачные прогнозы про доллар за 200 рублей и про крах экономики в целом. Путин назвал это частью пропагандистской кампании для психологического воздействия на российское общество.Он отметил работу российских предпринимателей, органов власти, которые работали собранно и профессионально.

Владимир Путин отметил, что Петербургский форум проходит в непростое для всего мирового сообщества время Фото: kremlin.ru

Президент сообщил, что экономическая ситуация постепенно нормализуется. «Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск. После пика в 17,8%, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, государственные финансы устойчивы. Да, нам и это многовато, конечно. 16,7% – большая инфляция. Мы должны с этим работать и будем это делать и, уверен, добьемся положительного результата», – сказал он.

Бюджет исполняется даже с профицитом: федеральный за первые пять месяцев текущего года в 1,5 трлн рублей, консолидированный – 3,3 трлн рублей.

На фоне снижения ключевой ставки Банком России Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 9% до 7% годовых. Программа будет действовать до конца текущего года. Максимальные суммы кредитов сохраняются – 12 млн рублей для Москвы и Петербурга и 6 млн рублей для остальных субъектов РФ.

Президент отметил, что сегодня главная задача – создать условия для наращивания производства, увеличения предложения на внутреннем рынке и сбалансированно с ростом предложения восстанавливать конечный спрос и банковское кредитование экономики.

Потери Евросоюза от санкций за предстоящий год могут превысить 400 млрд долларов

Глава государства уверен, что экономический блицкриг против России изначально не имел шансов на успех. «При этом санкционное оружие, оно, как известно, – и практика последних лет это показывает хорошо, – оно обоюдоострое. Оно наносит сопоставимый, а то и больший даже урон самим же идеологам и конструкторам его», – сказал Президент РФ.

По его словам, европейские политики уже нанесли своей экономике серьезный удар и сделали это сами своими руками. «Мы видим, как обострились социальные и экономические проблемы в Европе, да и в Соединенных Штатах тоже, как растет стоимость товаров, продуктов питания, электроэнергии и автомобильного топлива, как снижается качество жизни европейцев и утрачивается конкурентоспособность предприятий», – заявил глава государства.

Эксперты полагают, что только прямые, «счётные» потери Евросоюза от санкционной лихорадки за предстоящий год могут превысить 400 млрд долларов. «Такова цена решений, оторванных от реалий и принятых вопреки здравому смыслу», – подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на то, что ухудшение ситуации в глобальной экономике – это не вопрос последних месяцев. «То, что происходит, не результат последних месяцев, конечно, нет. Тем более – не результат специальной военной операции, которую проводит Россия на Донбассе», – акцентировал Президент страны, добавив, что подобные утверждения – это откровенное и сознательное передергивание фактов.

Президент вновь обратил внимание – эпоха однополярного миропорядка завершилась, а шаблоны, которые навязываются из одного центра не работают Фото: kremlin.ru

«Спрашивается: при чём здесь наша военная операция на Донбассе?»

Инфляция на товарных и сырьевых рынках началась задолго до событий текущего года. «Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран так называемой большой семерки, включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов», – уточнил глава государства.

Эти процессы в период пандемии лишь ускорились, когда кардинально сократились и предложение, и спрос на товары и услуги. «Спрашивается: при чём здесь наша военная операция на Донбассе? Вообще не имеет к этому никакого отношения», – отметил Путин.

Он сказал, что в последнее время все чаще слышит про так называемую «путинскую инфляцию» на Западе. «Я, когда вижу это, все время думаю: на кого рассчитана эта глупость – на тех, кто читать и писать не умеют, вот и всё. Люди, которые хотя бы умеют читать, понимают, на самом деле, что происходит», – уверен Президент.

К проблемам привели не действия по освобождению Донбасса, а системные ошибки в экономической политике действующей администрации США и европейская бюрократия. Начало операции – это спасательный круг, который позволяет Западу свалить собственные просчеты на других, в данном случае – на Россию.

Из-за просчетов Запада, которые привели к снижению объемов выпуска удобрений, повысятся риски недопоставок продовольствия на мировой рынок. По словам Президента, Россия, обеспечивая свою внутреннюю продовольственную безопасность, способна значительно увеличить экспорт продовольствия и удобрений. К примеру, поставки зерна в будущем сезоне могут вырасти до 50 млн тонн. «В приоритетном порядке будем направлять свои поставки в те страны, где наиболее высока потребность в продовольствии и где существуют риски увеличения числа голодающих. В первую очередь речь идет об африканских странах и регионе Ближнего Востока», – подчеркнул Путин.

«Все задачи специальной военной операции безусловно будут решены»

Он заявил, что в сложившейся ситуации решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным. «Трудным, безусловно, но вынужденным и необходимым. Это решение суверенной страны, у которой есть безусловное право, основанное, кстати говоря, на Уставе ООН, – отстаивать свою безопасность. Решение, направленное на защиту наших граждан, жителей народных республик Донбасса, которые на протяжении восьми лет подвергались геноциду со стороны киевского режима и неонацистов, получивших полное покровительство Запада», – отметил глава государства.

По его словам, Запад вел активное военное освоение украинской территории, накачивал Украину оружием и военными советниками.

«Сегодня наши солдаты и офицеры, ополченцы Донбасса сражаются, чтобы защитить своих людей. Отстаивают право России на свободное и безопасное развитие как большой многонациональной страны, которая сама принимает решения, сама определяет своё будущее, опирается на свою историю, культуру и традиции и отвергает всяческие попытки навязать извне псевдоценности расчеловечивания и нравственной деградации. Все задачи специальной военной операции безусловно будут решены. И залогом тому – мужество и героизм наших воинов, консолидация российского общества, чья поддержка даёт силы и уверенность армии и флоту России, глубокое понимание правоты, исторической справедливости нашего дела – строительства и укрепления сильной суверенной державы, России», – заявил Владимир Путин.

Путин заявил, что в сложившейся ситуации решение России о проведении специальной военной операции было вынужденным Фото: kremlin.ru

Шесть принципов развития экономики

Санкции нарушили логистические цепочки и часть предприятий продолжает испытывать проблемы с комплектующими. Но это открывает для страны новые возможности.

Владимир Путин сформулировал 6 ключевых принципов, на основе которых будет развиваться страна и экономика.

Первый принцип – открытость. Путин заявил, что Россия никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии, будет расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован. «Россия будет наращивать с такими государствами экономическое сотрудничество, продвигать совместные проекты. При этом, конечно же, мы будем взаимодействовать и с западными компаниями, которые, несмотря на беспрецедентное «выкручивание рук», продолжают успешно работать на российском рынке, такие тоже есть», – уточнил он.

Для углубления международной кооперации, по его мнению, необходимо развитие удобной и независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах и транспортных коридоров.

Второй принцип – опора на предпринимательские свободы. Президент отметил, что каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации.

Он заверил, что снижение административной нагрузки на бизнес продолжит снижаться и предложил сделать кардинальный шаг вперед – навсегда на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда. «Всем уже давно понятно, что нет необходимости ходить и проверять всех подряд. Должен работать рискориентированный подход», – заявил Президент РФ.

Также, он считает, что, в частности, нужно аккуратно, но основательно подойти к декриминализации целого ряда так называемых экономических составов. Например, тех, которые касаются работы без лицензии или аккредитации.

Путин отметил регионы, которые добились значимого прогресса в Национальном рейтинге инвестиционного климата, который ведет Агентство стратегических инициатив. «Здесь у нас есть изменения в первой тройке. К Москве и Татарстану, которые продолжают лидировать, в этом году присоединилась Московская область», – заметил Путин.

Третий принцип – ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика. По словам Президента, именно она позволила выдержать беспрецедентное санкционное давление. Но она также важна в долгосрочной перспективе. «Наша цель – уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени на граждан и бизнес, достижение в средне- и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в четыре процента. Я с инфляции почти начал и сейчас хотел об этом сказать: четыре процента – у нас такая цель остается», – заверил Путин.

Четвертый принцип – социальная справедливость. Президент РФ сказал, что позитивная динамика реальных доходов граждан, снижение уровня бедности является главным показателем эффективности работы органов власти и государства в целом. Причем ощутимых результатов здесь, несмотря на все объективные трудности, необходимо добиваться уже в текущем году, и такая задача перед Правительством поставлена.

«Будущее России – это семья с двумя, тремя и большим числом детей. Поэтому речь должна идти не только о прямой финансовой поддержке – нам нужно нацелить, настроить на запросы семей с детьми систему здравоохранения, образования, все сферы, определяющие качество жизни людей», – также заявил Путин.

Пятый принцип – опережающее развитие инфраструктуры. Планируется развитие транспортных артерий. Кроме того, за пять лет не менее 85% процентов опорной сети федеральных и региональных автодорог должно быть приведено в нормативное состояние. Также Владимир Путин предложил запустить комплексную программу модернизации ЖКХ. «Задача – кардинально изменить ситуацию, последовательно снижать долю устаревших сетей, так же как мы это делаем, расселяя аварийное жилье и ремонтируя дороги», – отметил Президент РФ.

Шестой принцип – достижение технологического суверенитета. «Нам нужно выстраивать все сферы жизни на качественно новом технологическом уровне и при этом быть не просто пользователями чужих решений, а иметь технологические ключи к созданию товаров и услуг следующих поколений», – прокомментировал Путин.

По его словам, Россия обладает кадровыми, научными, технологическими заделами для освоения продукции, которая сейчас особенно востребована, включая бытовую и строительную технику, промышленное и сервисное оборудование.

Он отметил, что один из ключевых вопросов – создание комфортных условий для работы предприятий и поручил Правительству РФ к осени представить ключевые параметры нового режима промышленности на базе кластеров. Для этого должны быть определены финансовые ресурсы и снижена налоговая и административная нагрузка и разработаны механизмы гарантированного спроса на инновационную продукцию. Заработать промышленные кластеры должны уже со следующего года.

Президент предложил запустить новый вид ипотеки – промышленную. «Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке пять процентов годовых. Право на такие кредиты получат предприятия, которые планируют купить готовые площади для производства», – сообщил он.

В заключение Владимир Путин отметил, что формирование, рождение нового миропорядка – трудный процесс. «Мы еще столкнемся со многими вызовами, и с рисками, и с факторами, которые сегодня даже трудно предсказать и предугадать. Но очевидно, что правила содержания нового миропорядка будут задавать именно сильные, суверенные государства – кто не двигается по уже намеченной кем-то траектории. Только сильные государства и суверенные могут сказать свое слово в этом миропорядке, нарождающемся вновь, или обречены на то, чтобы стать или остаться бесправной колонией. Необходимо стремиться идти вперед, меняться, чувствовать дыхание времени и проявлять для этого национальную волю и решимость. Россия входит в наступающую эпоху мощной суверенной страной. Мы обязательно используем новые колоссальные возможности, которые открывает перед нами время, и станем еще сильнее», – подчеркнул Президент России.

Фото на анонсе: kremlin.ru