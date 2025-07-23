«Стандарты задают жители»: на фестивале в Камском Устье подвели итоги «Нашего двора»

В Камском Устье в парке имени Туфана Миннулина прошел фестиваль добрососедства «Наш двор». На мероприятии вспомнили, с чего начиналась одноименная программа, как она изменила облик поселков района и улучшила жизнь его жителей.

Спикерами мероприятия выступили секретарь Камско-Устьинского местного отделения ВПП «Единая Россия» Наиль Вазыхов, член Штаба общественной поддержки Эмиль Губайдуллин, представители республиканского актива – депутат Госдумы РФ Ильдар Гильмутдинов и депутат Госсовета РТ Леонид Якунин.

«За три года действия программы «Наш двор» в нашем районе были благоустроены 28 дворов многоквартирных домов, из них 7 дворов в Камском Устье, 10 – в Тенишеве, 11 – в Куйбышевском Затоне», – отметил Наиль Вазыхов.

В обновленных дворах появились спортивные уголки, детские площадки, скамейки, дорожки, бытовые площадки и зеленые насаждения.

«Основой успеха этой программы стала инициатива руководства республики и активная поддержка этой идеи со стороны жителей. В каждом дворе не было равнодушных: были предложения, споры, отстаивание своих позиций. Но в итоге люди находили общий язык и дворы становились такими, какими их хотели видеть сами жители», – подчеркнул Леонид Якунин.

Эмиль Губайдуллин, комментируя успехи программы журналистам, заметил, что «Наш двор» стал по-настоящему народным – без участия татарстанцев инициатива не могла бы быть претворена в жизнь.

«Именно жители задают стандарты, жители говорят, что бы они хотели – какие скамейки, площадки, зоны, которые появляются в наших замечательных дворах, парках. Благодаря их инициативам наши архитекторы разрабатывают общие модели, которые затем будут тиражироваться по всей республике. Сегодня о программе «Наш двор» знают и в других субъектах страны», – подчеркнул он.

Аналогичное мнение в беседе с журналистами высказал также Ильдар Гильмутдинов. Он отметил, что пожелания татарстанцев при обновлении дворов были максимально учтены.

«Конечно, невозможно всем угодить. Но мнения максимально были учтены, и сегодня по тем объектам, которые уже сделаны, претензий у населения практически нет. Надо двигаться дальше. И я знаю, что <...> Рустам Нургалиевич Минниханов сам контролирует реализацию программы. Практически каждую неделю на совещаниях эта тема обсуждается, если есть недостатки – они решаются. Конечно, очень дорогого стоит такая работа, такой подход», – сказал Гильмутдинов.

Фестиваль в Камском Устье завершился церемонией вручения благодарственных писем Рустама Минниханова жителям многоквартирных домов, которые активно участвовали в реализации программы «Наш Двор».

Сразу после фестиваля добрососедства его участников и гостей ждало выступление Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек», а также концерт коллективов художественной самодеятельности Камско-Устьинского района. Концертная программа была организована в рамках проекта «Лето в Татарстане».

Кроме того, в парке сотрудники местной библиотеки провели викторину, посвященную родному краю, а представители «Движения первых» организовали игры для детей. Также здесь работала фотозона «Я люблю Россию».

Рядом с площадками фестиваля добрососедства были открыты пикетные палатки «Единой России» – там велась разъяснительная работа и распространялись агитационные материалы в поддержку Рустама Минниханова как кандидата на должность Раиса РТ.

Программа «Наш двор» стартовала в 2020 году по поручению Президента Татарстана Рустама Минниханова (с 2023 года – Раис РТ) после того, как идея была предложена партией «Единая Россия». В течение пяти лет Татарстанское региональное отделение партии реализует ее на всей территории республики. Аналогов по масштабам и вовлеченности населения у этой программы в других субъектах Федерации нет. На сегодняшний день благоустроено 5174 двора. Улучшены условия проживания примерно 1,5 млн татарстанцев, в том числе более 300 тыс. детей.

Материал подготовлен при участии Светланы Загидуллиной.

Фотографии предоставлены газетой «Волжские Зори».