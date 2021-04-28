Станцию «Площадь Тукая» украсят скрытые цензурой акварели Баки Урманче к сказке «Шурале»

На станции казанского метро «Площадь Тукая» в честь 135-летия татарского поэта, имя которого она носит, будет открыта выставка постеров по акварелям Баки Урманче, проиллюстрировавшего сказку Тукая «Шурале». Открытие экспозиции намечено на 11 часов 29 апреля, анонсировала исполняющая обязанности директора Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Выставка создана по инициативе Национального музея РТ и представляет собой иллюстрации татарского живописца, народного художника РСФСР и ТАССР Баки Урманче в увеличенном типографском формате. Причем эти произведения художника, по большому счету, еще никогда не демонстрировались публично, подчеркнула Вяткина.

«Не прошли цензуру. Лишь однажды, в 80-е, их показала Третьяковская галерея, и то не все. Приходите, увидите сами!» — пригласила Вяткина.

Накануне, напомним, по инициативе Национального музея РТ в зоне вылета и прибытия пассажиров терминала 1А Международного аэропорта «Казань» была открыта фотогалерея «Я устремляюсь в высоту...». В ней собраны около 40 снимков начала ХХ века, на которых запечатлены Габдулла Тукай, его коллеги и соратники. Проект также приурочен к 135-летнему юбилею Габдуллы Тукая и, по задумке Нацмузея РТ, призван с первых мгновений погружать гостей Татарстана в культуру региона.