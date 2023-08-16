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Станция «Луна-25» впервые в истории России вышла на орбиту искусственного спутника Луны
Сегодня станция «Луна-25» вышла на орбиту искусственного спутника Луны. Выход обеспечили двумя включениями двигательной установки автоматической станции, сообщила госкорпорация «Роскосмос». Это событие произошло впервые в современной истории России.
«Первое включение было выполнено в 11.57 по московскому времени корректирующим тормозным двигателем и длилось 243 секунды, второе — двигателями мягкой посадки и длилось 76 секунд», – говорится в сообщении.
Все системы станции работают в штатном режиме, специалисты измеряют текущие навигационные параметры.
Напомним, «Луна-25» стартовала 11 августа. Татарстанские ученые создали систему навигации на лунной поверхности для миссии.
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