Станции метрополитена Казани обезопасили средствами распознавания оружия

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Современные отечественные двухракурсные интроскопы, способные точно определить наличие оружия или патронов в багаже пассажиров, установили на станциях метрополитена Казани.

По данным пресс-службы Метроэлектротранса, это значительно повысит безопасность казанских станций, посетителями которых ежедневно являются 115 тысяч человек.

Кроме того, в организации напомнили, что в вестибюлях станций метро установлены 18-ти зонные стационарные арочные рамки, которые определяют наличие металлических предметов.