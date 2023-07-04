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Общество 4 июля 2023 13:53

Станции метрополитена Казани обезопасили средствами распознавания оружия

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Фото: t.me/metroelectrotranskzn

Современные отечественные двухракурсные интроскопы, способные точно определить наличие оружия или патронов в багаже пассажиров, установили на станциях метрополитена Казани.

По данным пресс-службы Метроэлектротранса, это значительно повысит безопасность казанских станций, посетителями которых ежедневно являются 115 тысяч человек.

Кроме того, в организации напомнили, что в вестибюлях станций метро установлены 18-ти зонные стационарные арочные рамки, которые определяют наличие металлических предметов.

#Казань #метро #безопасность
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