Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Станции метрополитена Казани обезопасили средствами распознавания оружия
Современные отечественные двухракурсные интроскопы, способные точно определить наличие оружия или патронов в багаже пассажиров, установили на станциях метрополитена Казани.
По данным пресс-службы Метроэлектротранса, это значительно повысит безопасность казанских станций, посетителями которых ежедневно являются 115 тысяч человек.
Кроме того, в организации напомнили, что в вестибюлях станций метро установлены 18-ти зонные стационарные арочные рамки, которые определяют наличие металлических предметов.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»