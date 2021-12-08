Ученый: Штамм «омикрон» вызывает пневмонию в два-три раза быстрее «дельты»

Новый штамм коронавирусной инфекции «омикрон» добирается до легких в два-три раза быстрее «дельты». Такими выводами ученых поделился с «Известиями» руководитель филиала центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

Специалист пояснил, что омикрон-штамм не менее тропен, чем «дельта», то есть способен взаимодействовать с эпителием легких — нижних дыхательных путей. Вирус быстрее спускается в легкие и вызывает пневмонию.

Так, ранее с момента заражения до проявления пневмонии проходило 10-11 дней, что давало возможность добраться до больниц даже жителям отдаленных населенных пунктов. С «омикроном» этот период сократился до трех—пяти дней.

Однако, считает Семенов, новый штамм, несмотря на большое число мутаций, не сильно изменит эффективность вакцин. Точных данных в настоящее время нет, можно лишь предположить, что уровень действенности препаратов уменьшится максимум на 40%. «По другим данным, снижается еще меньше», — добавил ученый.

Он заметил, что дальнейший сценарий развития пандемии зависит от самих людей — от того, как быстро они будут прививаться от коронавируса и соблюдать меры безопасности.