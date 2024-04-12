О чем говорили Путин и Лукашенко в Москве: возможен ли «Стамбульский проект 2.0»?

Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина продлилась 4 часа и носила многофакторный характер

Фото: kremlin.ru

«Достать тот документ и положить на стол»

Довольно неожиданный для многих поворот приняли переговоры Президента России Владимира Путина с белорусским лидером Александром Лукашенко в Москве. Встреча продлилась 4 часа и носила многофакторный характер. Но все затмило предложение белорусской стороны вернуться к так называемому стамбульскому проекту мирного урегулирования конфликта России с Украиной.

«Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему», — прямо сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что в тех предложениях были разумные позиции и напомнил, что Украина договор в целом согласовала. Также Лукашенко выразил уверенность, что подобный вариант найдет отклик у военных киевской стороны.

«Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине. У военных найдут, как ни странно», — сказал он.

Путин идею белорусского коллеги о возвращении к стамбульскому проекту договоренностей поддержал.

"Да, и с ним работать. Они же (Украина) согласились, конечно», — ответил Путин.

Также российский лидер подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с киевской стороной. «Более того, мы были склонны именно к этому», — подчеркнул Путин.

Александр Лукашенко: «Меня чутье никогда не обманывало. Думаю, что ваши инициативы на мирное урегулирование конфликта найдут отклик в Украине» Фото: kremlin.ru

Как Запад загнал себя в угол

Он добавил, что коллективный Запад сам загнал себя в угол, отказавшись от переговоров. Действительно, попытки США и их сателлитов, руками киевских военных обеспечить военное поражение России с треском провалились.

Распиаренный «контрнаступ» Киева прошлым летом обернулся пшиком и шокирующими потерями ВСУ в технике и «живой силе». Как следствие, Россия перешла в решительное наступление и прочно захватила инициативу в зоне проведения СВО.

Глава государства добавил, что противники России сами загнали себя в угол, когда отказались от переговоров, надеясь победить на поле боя. Сейчас они уже понимают, что это сделать невозможно, отметил он.

Распиаренный «контрнаступ» Киева прошлым летом обернулся пшиком и шокирующими потерями ВСУ в технике и «живой силе» Фото: © Mil.gov.ua, CC BY 4.0, commons.wikimedia.org

«Стамбульские соглашение»: основные тезисы

Какие основные положения содержались в Стамбульских договоренностях? Напомним, переговоры прошли в апреле 2022 года. Прежде всего, это согласие Украины на нейтральный статус. Киев должен был официально отказаться от идеи вступления в НАТО при соответствующих гарантиях коллективного Запада во главе с США. При этом, Украина могла бы вступить в Евросоюз. А также:

— На территории Украины запрещено размещать любое иностранное оружие, а ВСУ должны были сократиться до определенной численности: не более 85 тысяч личного состава, до 342 танков и до 519 единиц артиллерийских орудий. Также ограничивается дальность полета собственных украинских ракет: 40 км.

— Крымский полуостров останется под контролем Москвы, его не будут считать нейтральным.

— Будущее ДНР и ЛНР не включено в проект мирных переговоров, однако этот пункт должны были обсудить во время личной встречи Владимир Путин и Владимир Зеленский.

Главное противоречие стамбульских соглашений заключается в гарантиях безопасности в случае, если Украина не выполняет свои обязательства по демилитаризации. Об этом «Татар-информу» рассказал известный политолог и Сергей Марков.

«С точки зрения России, они в этом случае прекращают работать. А с точки зрения Украины, эти гарантии безопасности должны работать вне зависимости от того, произошла или нет демилитаризация Украины», - считает эксперт.

Так или иначе, эти договоренности в итоге не были реализованы. Владимир Путин рассказывал в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону, что после отвода российских войск от Киева украинская сторона «выбросила» все договоренности. Считается, что это случилось после визита в Киев на тот момент премьера Великобритании Бориса Джонсона, который обещал всестороннюю поддержку Владимира Зеленского, в случае отказа Украины от мира с Россией. В итоге бывший актер Зеленский даже законодательно запретил вести переговоры с Москвой.

Борис Джонсон обещал всестороннюю поддержку Владимира Зеленского в случае отказа Украины от мира с Россией Фото: © President Of Ukraine, CC0, commons.wikimedia.org

Простая логика реализации стамбульских инициатив в наши дни

Возникает вопрос, реализуемы ли Стамбульские соглашения в наши дни? С апреля 2022 года ДНР, ЛНР, Херсон и Запорожье официально стали регионами России. Причем ВС РФ на данный момент перехватили инициативу, а западные СМИ вовсю прогнозируют масштабное наступление России в направлении Харькова и/или Одессы.

«Что касается изменившийся ситуации на земле, то логика достаточно простая. Те регионы, население которых проголосовало за то, что они Россия, останутся в составе РФ. В общем, все согласны практически, что боевые действия если останавливать, то останавливать по линии боевого столкновения. То есть, как сейчас войска стоят, так они должны продолжать оставаться стоять», - считает Марков.

Также возникает вопрос, как отреагирует киевский режим на диалог Лукашенко-Путина. На самом деле, вопрос стоит несколько иначе, поскольку господин Зеленский и его правительство не обладают свободой в определении судьбы Украины. Такие вопросы решаются за океаном.

«Как Киев отреагирует? Да как он отреагирует? Киев мечтает о мире, да, но не Киев принимает решение. Киевский режим, Зеленский и все прочие находятся под полным контролем партии войны в Штатах, Британии. Поэтому как им скажут, так они и отреагируют. Пока им сказали: "Быть против всех мирных переговоров". Ну вот они соответственно против всех мирных переговоров. Пока они за милитаризацию, за то, чтобы им оружие дали», - комментирует Марков.

ВС РФ на данный момент перехватили инициативу, а западные СМИ вовсю прогнозируют масштабное наступление России в направлении Харькова и/или Одессы Фото: mil.ru

У Запада — своя повестка

Тем более, у Запада на данный момент несколько иное видение дипломатического выхода из конфликта.

Швейцария в районе города Люцерн проведет 15-16 июня так называемую мирную конференцию по Украине. По предварительным данным, на встречу слетятся представители до 120 глав государств. Однако, России там не будет. Пресс-секретарь Президента России Дмитрий Песков уже заявлял, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен. Да и содержание очередной нежизнеспособной формулы Запада, замешанных на иллюзиях киевского режима, пока неизвестно.

Швейцарские дебаты также стали предметом беседы Путина с Лукашенко. По словам последнего, там могут договориться до новой степени эскалации конфликта.

«Если они хотят в Швейцарии — это они называют мирной конференцией — без нас говорить о мире в Украине - господь с ними. Наша позиция заключается в том, что они там могут договориться только, как усилить эскалацию этого конфликта. Без России какой может быть мирный процесс? Не может быть», — уверен Лукашенко.

Наш постоянный эксперт Сергей Марков выделил три основных смысла проведения швейцарской конференции.

«Эту конференцию Запад называет мирной, хотя она и не является конференцией о мире. Там как бы три смысла в этой конференции: первое - вот они разработали некий план о капитуляции России, назвали ее мирной формулой Зеленского, западные страны - все 50 стран - под это подписались, а сейчас они хотят привлечь к этому делу страны глобального юга и как бы сформулировать некий ультиматум от имени всего мирового сообщества к России. Второй смысл, связанный с этим, заключается в том, что по времени хотят подгадать к возможному наступлению армии России. То есть, если наступление армии России будет успешным, то они скажут: "Нет-нет-нет-нет, мир-мир-мир-мир, не надо никаких боевых действий". Ну и третий смысл заключается в том, чтобы подтвердить легитимность Зеленского после выборов - к 20 маю он становится уже нелегитимным становится, а здесь если все мировые лидеры соберутся вокруг Зеленского, будут водить хоровод, то тем самым они подтвердят легитимность Зеленского», - разъяснил эксперт.

Между тем, эксперты очень сомневаются, что в Швейцарию действительно приедут около 120 глав государств. Демарш могут устроить страны глобального юга.

«Они сомневаются, стоит ли принимать в этом участие, поскольку они-то полагают, что и раньше была невысокая вероятность того, что Россия согласится на капитуляцию. А сейчас, после того, как наступление украинской армии провалилось, а наступление российской армии началось, то вероятность нулевая», - сказал «Татар-информу» Сергей Марков.

Таким образом, швейцарские дипломатические потуги будут слишком далеки от перспективы достижения какого-либо результата. Не исключено, что львиная доля стран ограничится лишь представителями, а не первыми лицами.

Фото на анонсе: kremlin.ru