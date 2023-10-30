Стало известно, за сколько продали национализированную квартиру Зеленского в Крыму

Квартира семьи Президента Украины Владимира Зеленского в Крыму ушла с молотка за 44,3 млн рублей. В этом году жилье площадью 119,5 кв. метров было национализировано, сообщает РИА Новости.

Квартира в поселке Ливадия, зарегистрированная на супругу Зеленского, была выставлена на продажу на прошлой неделе. В процессе аукциона ее цена выросла практически вдвое — с 24,6 до 44,3 млн рублей. В торгах участвовали два претендента.

Как объяснил глава крымского парламента Владимир Константинов, средства, полученные от продажи квартиры, направят на поддержку участников спецоперации, их семей и дальнейшее развитие республики. Такая же судьба ожидает все национализированное имущество украинских политиков и олигархов.