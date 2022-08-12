Стало известно, за сколько лет казанцы становятся директорами

В среднем стать директором в компании в Казани можно за 7,5 лет, а до уровня менеджера среднего звена дорости за 6,9 лет. Об это свидетельствуют данные исследования, проведенного SuperJob.ru.

Мужчины в среднем быстрее женщин достигают руководящих должностей. Например, директором по логистике женщина становится за 8 лет, а мужчина – за 7, финансовым директором мужчина за 8 лет, а женщина – за 9. При этом генеральными директорами женщины становятся быстрее: за 9 лет против 10 у мужчин, говорится в исследовании.

Как выяснилось, самый долгий карьерный путь у казанцев к должности директора по безопасности, который занимает 11 лет. Однако, за последние 7 лет он стал на порядок короче – в 2015 году директором по безопасности становились за 18 лет.

На втором месте по длительности построения карьеры в Казани находится должность генерального директора. Стать первым лицом компании можно за 9,5 лет. В 2015 году на это уходило в среднем 15 лет.

В сфере IT стать техническим директором можно за 9 лет, а директором по информационной безопасности или IT-директором – за 8 лет.

Быстрее всего стать топ-менеджером можно в маркетинге, где карьерный путь до директора по рекламе и PR занимает всего 5,5 лет. Также требуется относительно немного времени, чтобы стать директором в логистике, закупках, направлении по качеству и продажах.