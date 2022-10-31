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Происшествия
31 октября 2022  16:06
Дмитрий Шатров

Стало известно, выпускники каких автошкол Татарстана становились виновниками ДТП

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В Татарстане составили рейтинг автошкол, чьи выпускники с начала этого года становились виновниками ДТП. Его подготовили в Республиканской Госавтоинспекции и опубликовали на ведомственном сайте и на сайте Федерации автошкол РТ. 

Антирейтинг составлен на основе анализа ДТП, виновниками которых становились водители со стажем менее двух лет. В счет брали аварии, в которых с января по сентябрь этого года пострадали или погибли люди.

«Коэффициент по количеству ДТП высчитывается из общего числа курсантов, обучившихся в автошколе и тех из них, кто устроил ДТП. По этим показателям Буинская автошкола ГАПОУ "Апастовский аграрный колледж" находится на первом месте антирейтинга», – сообщила агентству исполнительный директор Федерации автошкол Елена Витюгова.

На втором автошкола из Альметьевска ГАПОУ «Черемшанский аграрный техникум» и замыкает тройку лидеров антирейтинга – Елабужская автошкола «Ман Елабуга».

#рейтинг автошкол #автошколы
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