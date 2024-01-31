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Стало известно, введут ли плату за посещение Голубых озер
Взимание платы за посещение ООПТ «Голубые озера» около Казани вводить не планируется. Об этом сообщила сегодня руководитель Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Оксана Саргина на пресс-конференции в Казани.
«В нашем регионе не принято постановление, нет никаких правил и не планируется взимание платы с населения для попадания на особо охраняемые природные территории, в отличие от Карелии, где взимается по 100 рублей. В нашем регионе такого нет и не планируется, вход платным не будет», – сказала она.
Спикер пояснила, что территорию вокруг озер занимают леса. Коммерческих сервисов здесь не планируется. Возможно лишь организация экскурсий, услуг питания и проката, но в минимальном формате.
«Предпринимательская деятельность с выделением земельного участка, строительство объектов на территории ООПТ не планируется и не будет организовано», – подчеркнула Саргина.
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