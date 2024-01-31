Стало известно, введут ли плату за посещение Голубых озер

Фото: © «Татар-информ»

Взимание платы за посещение ООПТ «Голубые озера» около Казани вводить не планируется. Об этом сообщила сегодня руководитель Дирекции по природным территориям Института развития городов РТ Оксана Саргина на пресс-конференции в Казани.

«В нашем регионе не принято постановление, нет никаких правил и не планируется взимание платы с населения для попадания на особо охраняемые природные территории, в отличие от Карелии, где взимается по 100 рублей. В нашем регионе такого нет и не планируется, вход платным не будет», – сказала она.

Спикер пояснила, что территорию вокруг озер занимают леса. Коммерческих сервисов здесь не планируется. Возможно лишь организация экскурсий, услуг питания и проката, но в минимальном формате.

«Предпринимательская деятельность с выделением земельного участка, строительство объектов на территории ООПТ не планируется и не будет организовано», – подчеркнула Саргина.