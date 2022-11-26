Назван самый выгодный для отпуска месяц 2023 года

В 2023 году выгоднее всего с финансовой точки зрения идти в отпуск в августе, подсчитали эксперты. Стандартный отпуск большинства работников составляет 28 дней. Как правило, наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. В будущем их больше всего в августе – 23 рабочих дня, а также в марте и октябре, сообщает пресс-служба hh.ru.

Наименее выгодно идти в отпуск в январе (17 рабочих дней) и в феврале (18 рабочих дней). Это связано с особенностями расчета отпускных и зарплаты за отработанные дни. При подсчете зарплаты за отработанные дни оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней.

Часто отпускные оказываются меньше зарплаты. Это связано с тем, что при расчете зарплаты за основу берется стоимость одного рабочего дня в конкретный месяц, а в отпускных – средний дневной заработок, который обычно ниже. Чтобы брать отпуск было выгоднее, эксперты рекомендуют захватить в его счет выходные, поскольку они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных. Поэтому вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется, отпуск в последние недели мая ударит по кошельку.

В отпускных учитываются все премии за работу, но не учитываются так называемые поощрительные выплаты. Чем больше размер премий в течение года – тем больше и отпускные, так как это напрямую влияет на средний дневной заработок. Однако в его расчет не входят периоды отпуска, больничного, командировок и других дней, когда сотрудник также получает не обычную зарплату, а средний заработок.