Стало известно, в какой российский клуб может перейти Далер Кузяев

Фото: © Mikhail Shapaev / rfs.ru

Российский полузащитник, уроженец Набережных Челнов Далер Кузяев может вернуться в Россию, подписав контракт с грозненским «Ахматом». Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на свои источники, близкие к ситуации.

Ранее Кузяев выступал за французский «Гавр», где за два сезона (с 2023 по 2025 год) провел 46 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и двумя результативными передачами.

Летом он стал свободным агентом и активно искал команду в Европе. Самый предметный интерес был от «Ганновера», который предлагал игроку зарплату € 400 тысяч в год.

Сообщается, что Станислав Черчесов лично хочет видеть Кузяева в своей команде

По информации авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 миллиона.