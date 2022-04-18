Стало известно, в каких месяцах наиболее выгодно брать отпуск татарстанцам

Татарстанцы любят отдыхать в июле, августе и сентябре, а реже всего выходят в отпуск в апреле, ноябре и декабре. В какие месяцы жителям республики отдыхать наиболее выгодно, сообщила пресс-служба hh.ru.

«Стандартный отпуск большинства работников составляет 28 дней. Наиболее выгодные для отпуска те месяцы, где больше всего рабочих дней. В 2022 году с этой точки зрения наиболее выгодно брать отпуск в августе (23 рабочих дня), а также в марте, сентябре и декабре (по 22 рабочих дня)», - сказано в сообщении.

Наименее выгодно идти в отпуск в январе, где из-за продолжительных январских каникул остается лишь 16 рабочих дней, в мае (18 рабочих дней) и в феврале (19 рабочих дней). Существуют особенности расчета отпускных и зарплат за отработанные дни. Чтобы высчитать зарплату за отработанные дни, бухгалтеры оклад делят на количество рабочих дней в месяце и умножают на количество отработанных дней. Чтобы рассчитать отпускные, в компаниях выясняют средний дневной заработок. Он считается по календарным, а не рабочим дням. Поэтому обычно данный показатель меньше, чем стоимость рабочего дня.

Часто размер отпускных бывает меньше зарплаты. Это связано с тем, что при расчете зарплаты за основу берется стоимость одного рабочего дня в конкретный месяц, а в отпускных – средний дневной заработок, который обычно ниже. Чтобы брать отпуск было выгоднее, захватите в его счет выходные. Они не отнимают рабочих дней из зарплаты, но входят в расчет отпускных, советуют специалисты.

Оказывается, вопреки стереотипам, брать оплачиваемый отпуск в мае между праздниками выгодно, если в отпуск входят выходные дни. А вот в конце месяца ситуация меняется: отпуск в последние недели мая ударит по кошельку. В отпускных учитываются все премии за работу. Чем больше размер премий в течение года, тем больше и отпускные.