Стало известно, сколько «Зенит» просит у «Палмейраса» за трансфер Вендела

Фото: fc-zenit.ru

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Палмейрас». По данным TV Espírito de Porco, за футболиста петербуржцы просят порядка 16 млн евро фиксированной суммой.

Источник также передает, что руководство «Палмейраса» намерено чуть сбавить сумму, требуемую «Зенитом».

Напомним, ранее сине-бело-голубые согласовали трансфер Вендела из «Зенита» в «Ботафого» за 20 млн евро. Однако в последний момент у бразильского клуба возникли финансовые трудности, и сделка сорвалась.

Вендел пропустил весь летний предсезонный сбор «Зенита» и присоединился к клубу лишь за четыре дня до старта сезона РПЛ 2025/26.