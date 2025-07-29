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На главную ТИ-Спорт 29 июля 2025 11:29

Стало известно, сколько «Зенит» просит у «Палмейраса» за трансфер Вендела

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Стало известно, сколько «Зенит» просит у «Палмейраса» за трансфер Вендела
Фото: fc-zenit.ru

Бразильский полузащитник «Зенита» Вендел может перейти в «Палмейрас». По данным TV Espírito de Porco, за футболиста петербуржцы просят порядка 16 млн евро фиксированной суммой.

Источник также передает, что руководство «Палмейраса» намерено чуть сбавить сумму, требуемую «Зенитом».

Напомним, ранее сине-бело-голубые согласовали трансфер Вендела из «Зенита» в «Ботафого» за 20 млн евро. Однако в последний момент у бразильского клуба возникли финансовые трудности, и сделка сорвалась.

Вендел пропустил весь летний предсезонный сбор «Зенита» и присоединился к клубу лишь за четыре дня до старта сезона РПЛ 2025/26.

#фк зенит
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