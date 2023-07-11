Стало известно, сколько зарабатывают сезонные рабочие в Татарстане

На сегодняшний день на портале «Работа в России» представлено около 250 сезонных вакансий для соискателей из Татарстана с различным уровнем оплаты труда. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

«Это работники элеваторов, повара в детские оздоровительные лагеря, работники по благоустройству, дорожные рабочие, разнорабочие по прополке насаждений, по сбору семян и плодов и другие. Предлагаемый уровень заработных плат колеблется от минимальной суммы в размере 16 тыс. рублей до 33 тыс. рублей», – отметили в ведомстве.

Минтруд Татарстана оказывает содействие занятости молодежи в республике в летний период и не только. Молодые люди трудоустраиваются на свободные рабочие места, а также в рамках целевых мероприятий госпрограммы «Содействие занятости населения Республики Татарстан на 2014-2025 годы». За первое полугодие этого года в центры занятости населения в поисках работы обратилось около 5 тыс. человек в возрасте от 14 до 29 лет, из них трудоустроено более 3,5 тыс.