Стало известно, сколько потратят казанцы на подарки к 23 Февраля

В этом году к 23 Февраля жители Казани покупают подарки на 400 рублей дороже, чем в прошлом. Об этом сообщает сегодня пресс-служба SuperJob.ru.

«На подарки ко Дню защитника Отечества россияне потратят примерно столько же, сколько и в прошлом году, причем мужчины больше женщин. В опросе приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения из всех округов страны. При этом опрошенные 500 жителей Казани потратят на подарки ко Дню защитника Отечества на 400 рублей больше, чем годом ранее: 3 тыс. рублей в сравнении с 2,6 тыс. рублей в 2021 году. Город занимает четвертое место в общем рейтинге», - сказано в сообщении.

Среди жителей мегаполисов бюджет на подарки к 23 Февраля выше всего в Москве и Красноярске (3,7 и 3,6 тыс. рублей соответственно). В Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре планируют уложиться в 3,5 тыс. рублей. В Казани, Уфе, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону жители потратят на подарки по 3 тыс. рублей. Самый скромный бюджет на подарки в Омске, где на 23 Февраля среднестатистический житель города планирует потратить 2,4 тыс. рублей.

В среднем на покупку подарков на День защитника Отечества россияне планируют потратить 2,7 тыс. рублей, что на уровне прошлого года. При этом среднестатистический мужской бюджет на подарки выше, чем женский (3,3 тыс. рублей против 2,4 тыс. рублей). Респонденты с доходом свыше 80 тыс. рублей собираются потратиться на подарки в среднем 3,6 тыс. рублей, а опрошенные с доходом менее 50 тыс. рублей — 2,2 тыс. рублей.