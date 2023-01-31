Стало известно, сколько человек в 2022 году отказались от российского гражданства

В 2022 году выход из российского гражданства оформили 40 россиянам, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД РФ. Чтобы выйти из гражданства, надо подать заявление в подразделение по вопросам миграции МВД по месту жительства. Те, кто проживает не в России, могут обратиться в дипломатическое представительство либо консульское учреждение РФ.

Поданные в общем порядке заявления рассматривают не более одного года, в упрощенном порядке – не более трех месяцев со дня подачи.

Отклонить заявление о выходе из гражданства РФ могут, к примеру, при привлечении заявителя в качестве обвиняемого по уголовному делу или вынесении ему обвинительного приговора суда. Также основанием отклонить заявление о выходе из гражданства РФ может стать случай, если заявитель не состоит в гражданстве другого государства либо не имеет гарантий его приобретения.