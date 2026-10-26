Стало известно, с кем женская сборная России по волейболу сыграет на ЧМ-2027

Фото: volley.ru

Состоялась жеребьевка женского чемпионата мира по волейболу, который пройдет во второй половине 2027 года в США и Канаде.



Сборная России (11-е место в мировом рейтинге) попала в группу F. Ее соперниками стали стали Япония, Аргентина и Болгария. Наши волейболистки проведут матчи в американском Омахе.

Отметим регламент турнира: 32 сборные разделены на восемь групп. По две лучшие из каждого квартета выйдут в 1/8 финала. Команды группы F в первом раунде плей-офф встретятся с соперниками из группы С, где сыграют Турция, Доминиканская Республика, Франция и Египет.

Подчеркнем, что игры группового этапа примут Анахайм, Омаха, Орландо, Квебек и Монреаль. Матчи плей-офф пройдут только в США. Встречи 1/8 финала – в Омахе и Орландо. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал пройдут в Анахайме.