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Стало известно, с чего начнется застройка территории завода «Сантехприбор» в Казани
Планы по застройке территории бывшего завода «Сантехприбор» в Казани остаются в силе – с мэрии города сообщили, что их реализация начнется с возведения многоквартирного дома до 8 этажей.
Площадка бывшего завода «Сантехприбор» расположена в границах проекта планировки территории «Старое русло реки Казанки и Адмиралтейская слобода», напомнили в мэрии, отвечая на вопросы горожан о развитии района.
«Как сообщает Управление архитектуры и градостроительства, <…> здесь предусмотрено строительство многоквартирного дома до 8 этажей, детского сада, инженерных сооружений и благоустройство зеленой зоны», – сообщили в администрации.
Напомним, несколько лет назад власти города объявили о планах построить жилые дома на территории бывшего казанского завода «Сантехприбор». Тогда же сообщалось о планах сделать Адмиралтейскую слободу «имиджевой и ключевой точкой Кировского района» за счет застройки новых площадей.
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