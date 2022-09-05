Стало известно расписание школьных каникул в новом учебном году

Стало известно расписание школьных каникул на 2022 – 2023 учебный год. Оно опубликовано на портале «Объясняем. РФ», запущенном Правительством России для информирования граждан.

Для школ с обучением по четвертям осенние каникулы пройдут с 29 октября по 6 ноября, зимние – с 31 декабря по 8 января и весенние – с 8 апреля по 16 апреля.

«В разных регионах расписание может отличаться, администрация школы имеет право устанавливать свои даты», – говорится в сообщении.

На период осенних каникул школьников приходится государственный праздник День народного единства, который отмечается 4 ноября – в пятницу. Таким образом, россияне будут отдыхать три дня подряд – с 4 по 6 ноября.

Зимние каникулы полностью совпадают с выходными по случаю новогодних праздников в России и продлятся девять дней.