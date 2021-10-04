Стало известно расписание сборной России по футболу в Казани перед игрой со Словакией

Сборная России по футболу вылетит в Казань из Москвы 7 октября в 11:00. В этот же день в 19:20 на стадионе «Ак Барс Арена» состоится предматчевая пресс-конференция главного тренера сборной России Валерия Карпина и еще одного игрока.

В 20:15 на поле казанского 45-тысячника пройдет предыгровая тренировка сборной России. Для представителей СМИ она будет открыта только на 15 минут – до 20:30.

На следующий день, 8 октября, сборная России проведет утреннюю предыгровую тренировку. Она пройдет на базе футбольного клуба «Рубин».

Матч Россия – Словакия начнется 8 октября в 21:45 и пройдет на стадионе «Ак Барс Арена».

На следующий день, 9 октября, россияне проведут вечернюю тренировку на «Ак Барс Арене» (в 18:00), а 10 октября в 10:00 вылетят из Казани в Марибор на игру против Словении.