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На главную ТИ-Спорт 23 марта 2025 20:19

Стало известно расписание первого раунда плей-офф КХЛ

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Стало известно расписание первого раунда плей-офф КХЛ
Фото: ak-bars.ru

Пресс-служба КХЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.

Западная конференция:

«Локомотив» (1) – «Торпедо» (8) – 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля;

«Динамо» Москва (2) – СКА (7) - 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля;

«Спартак» (3) – «Северсталь» (6) – 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля;

«Динамо» Минск (4) – ЦСКА (5) – 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля;

Восточная конференция:

«Трактор» (1) – «Адмирал» (8) - 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля;

«Салават Юлаев» (2) – «Сибирь» (7) - 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля;

«Металлург» (3) – «Авангард» (6) - 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля;

«Автомобилист» (4) – «Ак Барс» (5) - 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля;

* если потребуется

Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург».

#ХК Ак барс #кхл #хоккей #спорт #плей-офф КХЛ
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