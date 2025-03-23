Стало известно расписание первого раунда плей-офф КХЛ
Пресс-служба КХЛ на своем официальном сайте опубликовала расписание матчей первого раунда плей-офф Кубка Гагарина.
Западная конференция:
«Локомотив» (1) – «Торпедо» (8) – 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля;
«Динамо» Москва (2) – СКА (7) - 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля;
«Спартак» (3) – «Северсталь» (6) – 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля;
«Динамо» Минск (4) – ЦСКА (5) – 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля;
Восточная конференция:
«Трактор» (1) – «Адмирал» (8) - 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля;
«Салават Юлаев» (2) – «Сибирь» (7) - 27, 29, 31 марта, 2, 4*, 6*, 8* апреля;
«Металлург» (3) – «Авангард» (6) - 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля;
«Автомобилист» (4) – «Ак Барс» (5) - 26, 28, 30 марта, 1, 3*, 5*, 7* апреля;
* если потребуется
Напомним, действующим обладателем Кубка Гагарина является «Металлург».